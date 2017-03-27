В Москве за ночь выпало больше четверти месячной нормы осадков

Всю ночь в Москве шел снег, утром легкий снегопад продолжается. В аэропортах столичного авиаузла задержаны и отменены 17 рейсов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на сервис «Яндекс.Раписание». В «Домодедово» два рейса задержано и три отменено, в «Шереметьево» два рейса задержано и девять отменено, во «Внуково» задержан один рейс. Связаны ли изменения в расписании с погодными условиями, неясно, аэропорты могут прокомментировать ситуацию позднее.

Аэропорты не допустили ухода пассажирских лайнеров на запасные аэродромы, однако избежать кратковременных задержек вылета не удалось, сообщили «Интерфаксу» в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны. Аэродромные службы всю ночь занимались ликвидацией последствий непогоды, использовали снегоуборочную технику и необходимые реагенты. Задержки были связаны с необходимостью расчищать взлетно-посадочные полосы и обрабатывать самолеты противообледенительными реагентами.

Службы Московского метрополитена из-за снегопада с 7 утра работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба предприятия. Там объяснили, что при обильных осадках приходится чаще убирать вестибюли и лестничные сходы, чтобы грязь не попадала в механизм эскалатора, а пассажиры не падали и не получали травмы, также проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев движения, вызванных неисправностью электрооборудования.

Прирост осадков на базовой столичной метеостанции за ночь составил 9 мм, сообщили «Интерфаксу» в городском метеобюро в понедельник утром. К 6 утра в городе выпало 26,5% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 мм.

Днем в Москве ожидается небольшой дождь, потеплеет до 4 градусов. Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что с понедельника в Центральный федеральный округ, включая столичный регион, придет резкое похолодание со снегом и гололедицей.