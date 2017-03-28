ФАС привлекла российские «дочки» HP и Lenovo к делу о закупках для ГАС «Выборы»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) привлекла российские «дочки» Hewlett-Packard (HP) и Lenovo к делу о закупках для ГАС «Выборы», говорится в сообщении антимонопольного ведомства. «ФАС в ходе рассмотрения дела в отношении поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы» привлекла компании ООО «Эйчпи инк», ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.», ООО «Леново» (Восточная Европа/Азия) в качестве ответчиков по делу», - говорится в сообщении. Рассмотрение дела назначено на 25 апреля.

27 января ФАС возбудила дело о картельном сговоре при госзакупках компьютеров в отношении иностранных Lenovo и HP по закупкам компьютеров и программного обеспечения для Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и Пенсионного фонда. Сумму торгов, охваченных картелем, ФАС оценивала в 2,2 млрд руб.

ФАС в конце ноября 2016 г. уже возбудила дело по подозрению в картельном сговоре в ходе аукциона на поставку техники для ГАС «Выборы» против шести поставщиков – ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-Нетворк», ЗАО «Крок инкорпорейтед», ООО «Супервэйв групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания «Аквариус». ФАС еще тогда подозревала, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP.