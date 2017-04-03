Россия может ограничить поставки товаров из Турции в ответ на ее действия – Дворкович

Россия может ввести ограничения на поставки товаров из Турции в ответ на ее действия, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Если они будут в отношении наших, то может и придется, не исключено. Надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает», – сказал журналистам Дворкович, отвечая на вопрос, не придется ли России вводить ограничение на поставки товаров из Турции.

С 15 марта Турция исключила Россию из числа стран, которые могут поставлять пшеницу без пошлины. Таким образом, для российских экспортеров установлены пошлины: 130% – на ввоз пшеницы и кукурузы, 45% – на ввоз риса, 13,5% – шрота, 9,7% – бобовых. Пошлина на подсолнечное масло – 36%, но не менее $1500 за 1 т, хотя оно стоит $800. Для российской пшеницы Турция – второй по важности экспортный рынок, для подсолнечного масла – первый, а для кукурузы – третий.