Кремль не раскроет детали договоренностей Путина и Лукашенко по газу

«Развязки» по газовому вопросу, достигнутые 3 апреля на переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, взаимовыгодны. Однако часть договоренностей является коммерческой информацией и разглашению не подлежит, сообщил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Речь идет о нахождении развязок с учетом интересов двух стран и о взаимной выгоде двух стран, принимая во внимание наши партнерские и союзнические отношения», – заявил Песков.

На вопрос, где Белоруссия возьмет средства для погашения задолженности за российский газ, он сказал: «В данном случае, безусловно, большая часть достигнутых договоренностей относится к категории коммерческой и, соответственно, конфиденциальной информации, которая не может быть опубличена».

Песков отказался комментировать слова первого вице-премьера Белоруссии Василия Матюшевского о том, что часть договоренностей – рефинансирование белорусского долга.

Накануне вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Путин и Лукашенко договорились, что Белоруссия выплатит долг за российский газ, но и «Газпром» даст стране скидку в 2018–2019 гг. Также решено восстановить поставки нефти в объеме 24 млн т. Дворкович также отказался назвать размер скидки «Газпрома». Дворкович назвал точную сумму долга – $726 млн – и заметил, что восстановление поставок нефти должно начаться «более-менее синхронно» с его выплатой.

По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн, а за весь год задолженность достигает $500 млн. Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. график предусматривает прокачку в страну 4 млн т вместо 5,5 млн т, как это было два года назад.