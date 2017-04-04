Минприроды предложило разрешить частным компаниям работать на шельфе при условии, что они его разведали

Частные компании смогут получить право освоения месторождений во внутренних и территориальных водах России по факту их открытия в ходе геологоразведки, если законопроект о морской геологоразведке будет принят, сообщил «Интерфаксу» министр природных ресурсов Сергей Донской.

«По законопроекту об оптимизации морской геологоразведки, который внесен в правительство, частные компании смогут получить право освоения месторождений во внутренних и территориальных водах России в случае, если они сами сделали открытие в рамках лицензии на геологическое изучение. Решение о предоставлении права на освоение месторождения будет принимать правительство с учетом интересов обороны и безопасности страны», - заявил он.