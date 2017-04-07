Gunvor может быть продан кому-то из конкурирующих нефтетрейдеров – WSJ

Gunvor Group, один из крупнейших мировых нефтетрейдеров, консультировался с конкурентами по вопросу о возможной продаже, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией. Потенциальная сделка, предполагающая продажу всей компании, обсуждалась по крайней мере с двумя конкурирующими трейдерами. Результаты этих переговоров неизвестны, отмечает газета.

Генеральный директор и мажоритарный акционер Gunvor Торнбьорн Торнквист заявил газете, что в данный момент у компании нет планов по продаже. «В обозримом будущем я собираюсь оставаться доминирующим акционером группы», – написал он в электронном письме в ответ на запрос WSJ.

Gunvor в прошлом был крупнейшим покупателем российской нефти и нефтепродуктов, а одним из его акционеров был Геннадий Тимченко. Последний продал свою долю Торнквисту в 2014 г., когда попал под санкции США и Евросоюза.