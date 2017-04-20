Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 апреля 2017 года

Политика

Проевропейские политики перед выборами во Франции и Германии пытаются противостоять антиглобалистам с помощью новой тактики — они говорят о необходимости еще большей интеграции ЕС читать на WSJ.com

В переживающих спад промышленных городах Франции растет поддержка крайне правого кандидата в президенты Марин Ле Пен читать на WSJ.com

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон пытается привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей. Но в последнее время опросы свидетельствуют о снижении его поддержки, тогда как популярность набирает крайне левый Жан-Люк Меланшон читать на FT.com

До выхода Великобритании из ЕС еще около двух лет, но европейские власти уже говорят о необходимости «учитывать» при выдаче контрактов компаниям и в других вопросах, что в 2019 г. страна уже не будет членом блока. Об этом свидетельствуют внутренние документы Еврокомиссии, с которыми ознакомилась FT читать на FT.com

Сотни тысяч людей в Венесуэле вышли протестовать против президента Николаса Мадуро. В среду в ходе столкновений погибли двое человек читать на FT.com читать на WSJ.com

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва записал видео, в котором критикует нынешнее правительство Мишела Темера. По мнению многих, Лула ла Силва может попытаться принять участие в президентских выборах в следующем году, хотя ему грозят обвинения в коррупции читать на FT.com

Точка зрения

Колумнист FT Саймон Купер составил гид по различным «племенам» французских избирателей, которые могут поддержать того или иного кандидата на президентских выборах. Как отмечает автор, Марин Ле Пен обращается к пессимистам, а население Франции сейчас как раз настроено пессимистично читать на FT.com

Экономика

Не надо спешить с выводами о том, что президент США Дональд Трамп становится глобалистом, после ракетных атак в Сирии и изменения его позиции по НАТО и Китаю. В отличие от внешней политики, в экономике Трамп остается националистом читать на WSJ.com

В развивающихся странах в I квартале был зафиксирован приток капитала впервые с 2014 г., согласно NN Investment Partners читать на FT.com

Греция вряд ли достигнет цели по профициту бюджета в 2018 г., предупредил в среду МВФ. Поэтому фонд призвал еврозону смягчить требования к Греции, если Брюссель хочет, чтобы он присоединился к программе финансовой помощи читать на FT.com

Индустрия

Хедж-фонд Elliot Management опубликовал полученное им злобное письмо, которое стоило места гендиректора Arconic Клаусу Кляйнфельду. Тот написал, что знает про «легендарные» гулянки основателя Elliot Management Пола Сингера во время чемпионата мира по футболу в Германии в 2006 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Emirates Airline сокращает число рейсов в США в связи с попытками администрации Трампа не пускать в США граждан нескольких мусульманских стран и запрета на провоз крупной электроники на борту самолетов, летящих из некоторых стран Ближнего Востока читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Tesla договорилась о прекращении судебной тяжбы со Стерлингом Андерсоном, бывшим директором своей программы по созданию автопилота. Это позволит Андерсону строить собственную компанию, которая может стать конкурентом Tesla читать на WSJ.com

Volvo намерена экспортировать в Китай автомобили, произведенные в США. Это позволит компании защититься от протекционистского давления администрации Трампа читать на FT.com

Более половины продаваемых в Японии автомобилей оснащены системой автоматического торможения. Это намного больше, чем в США и Европе, и связано с тем, что стареющие японские водители часто путают педали газа и тормоза читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Exxon Mobil попросила министерство финансов США позволить ей возобновить работу на совместном предприятии с «Роснефтью» в Черном море, несмотря на антироссийские санкции, говорят знакомые с ситуацией люди. Она обратилась с этой просьбой вскоре после того, как ее экс-гендиректор Рекс Тиллерсон стал госсекретарем читать на WSJ.com

Заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в четверг повышают надежду на то, что ОПЕК договорится продлить соглашение о сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com читать на FT.com

Нефть в четверг утром немного подорожала после того, как накануне цены опустились более чем на $2 из-за роста запасов бензина в США читать на FT.com

Волатильность цен на нефть WTI в последние два месяца – самая низкая почти за 14 лет, и это вселяет оптимизм в инвесторов читать на WSJ.com

Royal Dutch Shell и Eni оказались замешаны в коррупционном скандале в Нигерии из-за сделки на $1,3 млрд в 2011 г. Детали этого скандала приоткрывают электронные письма Shell, которые попали к FT и другим СМИ после недавнего обыска следователями ее офиса в Нидерландах читать на FT.com

Крупный план

Западные санкции ограничили доступ российских энергетических компаний к иностранным технологиям и капиталу. Но несмотря на это, президент Владимир Путин призывает их развивать технологии бурения в Арктике читать на FT.com

Финансы

Управление контролера денежного обращения США (OCC) взяло на себя вину за то, что не смогло выявить сомнительную практику продаж у Wells Fargo еще за несколько лет до того, как прошлой осенью из-за нее разгорелся скандал читать на WSJ.com

Goldman Sachs единственным из крупнейших банков США получил разочаровывающие результаты в I квартале. При этом объяснения банка не устроили многих аналитиков читать на FT.com

Технологии

Building 8, подразделение Facebook, уже несколько месяцев работает над интерфейсом, соединяющим компьютер с мозгом. Он может помочь людям печатать 100 слов в минуту при помощи силы мысли и «слышать» кожей читать на WSJ.com читать на FT.com

Занимающийся кибербезопасностью стартап Tanium годами демонстрировал свое ПО с помощью презентаций, показывающих некоторую информацию о его клиенте — некоммерческом госпитале в Калифорнии. За это время оценка стоимости стартапа достигла $3,5 млрд. Но теперь этот госпиталь заявляет, что не давал разрешения демонстрировать эту информацию и не был в курсе этих презентаций читать на WSJ.com

Google планирует оснастить свой браузер Chrome блокировщиком рекламы. Она может объявить об этом в ближайшие недели, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com читать на FT.com

Виртуальная реальность пока является нишей, и пока неясно, станет ли она мейнстримом. Но известные режиссеры работают над новыми проектами в этой области читать на WSJ.com

Медиабизнес

Телеканал Fox News уволил популярного ведущего Билла О'Райли из-за скандала по поводу его сексуальных домогательств читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Издательский дом Axel Springer инвестировал в Uber читать на WSJ.com

Выручка Nestle в I квартале почти не выросла на фоне изменения потребительских предпочтений в пользу органической пищи и слабого экономического роста читать на WSJ.com

Результаты Nestle и Unilever в I квартале подчеркивают осторожность потребителей в США и Западной Европе. Поэтому обе компании вынуждены полагаться на развивающиеся рынки читать на WSJ.com

Надежды японской SoftBank на индийского онлайн-ритейлера Snapdeal, в котором она видела новую Alibaba, не оправдались. Но SoftBank не сдается, а меняет тактику. Она хочет продать Snapdeal конкуренту Flipkart, а затем инвестировать более $1 млрд в объединенную компанию читать на FT.com

Недвижимость

Цены на жилье в Торонто стали быстро расти после того, как власти Ванкувера решили ограничить спрос со стороны иностранных инвесторов. В марте рост цен в Торонто составил 28,6% в годовом выражении читать на WSJ.com

Менеджмент

В Австралии с ее «культурой мачо» произошел уже не один скандал вокруг служебных романов, закончившихся тем, что занимающие более низкую должность женщины покидали работу. Это вызвало споры о равенстве мужчин и женщин в австралийских компаниях. Кроме того, эти случаи подчеркивают, как важно избегать конфликта интересов при служебных романах читать на FT.com

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