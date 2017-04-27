«Роснано» и Fortum создадут Фонд развития ветроэнергетики за 30 млрд рублей

«Роснано» и финская Fortum договорились о создании Фонда развития ветроэнергетики, говорится в сообщении «Роснано».

В течение пяти лет партнеры планируют на паритетной основе инвестировать в проекты в области ветроэнергетики 30 млрд руб. На эти средства компании планируют реализовать проекты по созданию ветропарков общей мощностью в несколько сотен мегаватт.

При этом Fortum планирует включить в периметр партнерства строящийся ею ветропарк мощностью 35 МВт в Ульяновской области.

К настоящему времени перспективными территориями для строительства ветропарков определены Ростовская, Ульяновская, Мурманская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Татарстан и ряд других регионов.

Для реализации проектов по строительству ветропарков партнеры определили зарубежного поставщика ветроустановок, название которого пока не раскрывается. В настоящее время «Роснано» и Fortum находятся в финальной стадии переговоров с этим поставщиком.

Ранее «Роснано» подписало предварительное соглашение с Fortum о создании парка ветрогенерирующих мощностей в течение ближайших лет общей мощностью в несколько сотен мегаватт. Как ожидается, стороны завершат к концу 2017 г. строительство ветропарка мощностью 35 МВт в Ульяновской области.