Пилоты просят ICAO проверить Росавиацию – «Коммерсантъ»

Пилоты просят Международную организацию гражданской авиации (ICAO) проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств, сообщает «Коммерсантъ». Работники отрасли опасаются, что в ближайшее время ведомство может аннулировать около 1000 свидетельств, а рынок рискует лишиться четверти пилотов.

В петиции пилотов говорится, что Росавиация, «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы» аннулировала свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще 1000 пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

По данным работников авиаотросли, меры Росавиации касаются «нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах».

Представитель Росавиации сообщил «Коммерсанту», что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, «подтвердили правомерность и законность действий». По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки.