Росавиация ответила на жалобу пилотов в ICAO

В Росавиации прокомментировали жалобу пилотов, направленную в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Ведомство уже несколько лет проводит аудит деятельности авиационных учебных центров, заявили «Российской газете» в Росавиации. В прошлом году было аннулировано 65 свидетельств специалистов из числа авиационного персонала гражданской авиации. На апрель этого года аннулировано 409 свидетельств авиаперсонала, но никак не тысячи, отметили в ведомстве.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что пилоты просят ICAO проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств. Работники отрасли опасаются, что в ближайшее время ведомство может аннулировать около 1000 свидетельств, а рынок рискует лишиться четверти пилотов.