Китайский покупатель Syngenta добился поддержки акционеров в сделке на $43 млрд

Китайская госкомпания ChemChina добилась «более чем достаточной» поддержки акционеров для покупки за $43 млрд швейцарского производителя пестицидов и семян Syngenta, цитирует Reuters совместное заявление компаний. «За» высказались более чем 80% голосовавших акционеров, уточняет Financial Times. Котировки Syngenta в пятницу приподнялись на 0,4%.

Сделка, в случае если она состоится, станет для Китая крупнейшим в истории иностранным поглощением. Она приведет к созданию корпорации с капитализацией более $100 млрд и самым большим в мире бизнесом в сфере сельскохозяйственной химии.