«Роснефть» обжаловала решение по иску к РБК

«Роснефть» обжаловала в кассационном порядке решение арбитража по иску о защите деловой репутации к учредителю газеты РБК и журналистам издания.

Согласно картотеке арбитражных дел кассационная жалоба нефтяной компании на решения нижестоящих инстанций зарегистрирована в пятницу.

Ранее Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требование истца, взыскав с учредителя газеты РБК и трех журналистов издания солидарно 390 000 руб. вместо 3,2 млрд за распространение не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию компании сведений.

Девятый апелляционный суд, рассмотрев жалобу истцов и ответчиков, отменил компенсацию вообще.