Правительство сняло эмбарго на медицинскую соль

Правительство сняло продовольственное эмбарго на соль и морскую воду для производства лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Постановление подписано премьером Дмитрием Медведевым 20 мая, а сегодня размещено на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу со дня опубликования.

Поставки разрешаются при подтверждении целевого назначения ввозимого товара, уточняется в документе. Минпромторгу поручено разработать и утвердить порядок такого подтверждения.

Как заявил директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Тюник, некоторые отечественные предприятия фармацевтической индустрии производят лекарственные препараты и БАДы для европейского рынка, поэтому должны использовать при производстве только фармакопейную соль, обладающую международным сертификатом GMP.

Продовольственное эмбарго на соль введено с 1 января 2016 г. К странам, на которые распространяется эмбарго, относится и Украина. Таким образом правительство окончательно закрыло доступ на российский рынок одному из крупнейших поставщиков – украинской «Артемсоли» (21% российского рынка в 2014 г.).

Еще в январе 2015 г. Роспотребнадзор запретил поставки пищевой соли с этого предприятия. После этого расклад сил на рынке изменился: по итогам 2015 г. крупнейшими поставщиками стали российские «Руссоль» (один из совладельцев – Сергей Черный) и Тыретский солерудник, приобретенный компанией Артема Чайки, старшего сына генпрокурора России Юрия Чайки. На эти два предприятия в 2015 г. пришлось 95% всех мощностей по производству пищевой соли (данные «Руспродсоюза»).

Продэмбарго на соль и хлорид натрия, растворенные или не растворенные в воде, а также на морскую воду было введено с 1 ноября 2016 г. К странам, на которые распространяется эмбарго, относится и Украина. Таким образом правительство окончательно закрыло доступ на российский рынок одному из крупнейших поставщиков – украинской «Артемсоли», доля которой на российском рынке составляла в 2014 г. 21%.

«В России такую соль производит и поставляет отечественным фармацевтам завод "Усольехимфарм" (Иркутская обл.). Но для обеспечения стабильной работы фармкомпаний Минпромторгу дано право выдавать временные разрешения на ввоз европейской фармакопейной соли в случае, если будут перебои с поставкой отечественной», – заявил он, отметив, что «Руспродсоюз» уверен, что таких перебоев не будет, и выдавать временные разрешения не придется».