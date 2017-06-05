Лев Леваев купил половину изумрудной шахты в Замбии

Израильский диамантер Лев Леваев приобрел половину одной из крупнейших изумрудных шахт Африки - «Гриззли» - в Замбии на границе с Демократической республикой Конго, сообщил Bloomberg со ссылкой на руководителя филиала компании Леваева в Намибии. По словам представителя, актив куплен на LLD Diamonds, израильскую алмазную компанию бизнесмена, компания не ответила на запрос.

Компания Gemcanton, которой принадлежит шахта, сейчас принадлежит двум офшорам. Ранее 85% акций владел замбиец сенегальского происхождения Абдулай Ндиайе, пишет агентство.

Цены на изумруды в последние восемь лет выросли более чем вдесятеро. Это связано с кампанией ведущего мирового производителя - Gemfields - по индустриализации их добычи и маркетингу камней, пишет Bloomberg. «Цветные драгоценные камни - это хороший бизнес с большим потенциалом роста. То, что это поймет кто-то еще, было неизбежно», - рассказал агентству гендиректор Gemfields Ян Эрботтл. По его словам, он пытался связаться с Леваевым, но не получил ответа.