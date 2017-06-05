Анонс «Ведомостей» на 6 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Игорь Сечин рассказал о санкциях и договоре с ОПЕК;

Дональду Трампу не хватает чиновников;

женщина-режиссер поставила рекорд в Америке.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в российских компаниях прибавку к зарплате дают реже, но больше, чем в иностранных

и статью на полосе «Комментарии»: насколько реальны социально-экономические прогнозы правительства.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».