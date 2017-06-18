На Украине возбудили дело по факту продажи за границу угля из Донбасса

Главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту вывоза и продажи за границу угля, добытого в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«На ряде сайтов размещены материалы, из содержания которых становится ясно, что под общим руководством С. Курченко (бизнесмен Сергей Курченко. — Ред.) служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 г. на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь, а именно антрацит, на противоправно захваченных террористическими организациями ДНР и ЛНР шахтах и рудниках», — написала Сарган в Facebook.

По данным прокуратуры, уголь вывозится на территорию России, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу. «Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности. Таким образом, в действиях С. Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма)», — пояснила пресс-секретарь.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик ранее говорил об инициировании запрета на импорт из России энергетического угля, то есть использующегося для получения электроэнергии.