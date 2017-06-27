В совет директоров «Квадры» вошел еще один представитель «Онэксима»

Собрание акционеров компании «Квадра» на заседании 23 июня избрало новый совет директоров, место бывшего гендиректора «Русгидро» Евгения Дода занял директор юридической дирекции «Онэксима» Сергей Подсыпанин.

Также в совет директоров вошли заместитель гендиректора «Группы Онэксим», советник гендиректора «Квадры» Даниэль Вулф, заместитель гендиректора по корпоративному управлению «Квадры» Евгений Горев, менеджер по инвестициям «Группы Онэксим» Александр Зубков, начальник отдела стандартов корпоративного управления «Группы Онэксим» Андрей Кононов, гендиректор «Квадры» Юрий Пимонов, заместитель гендиректора «Группы Онэксим» Михаил Сосновский, президент Sitka Corporation Сергей Тазин, управляющий директор представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч лимитед» в Москве Дэвид Херн.

Кроме того, акционеры «Квадры» поддержали рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2016 г. из-за убытка в размере 1,56 млрд руб., прибыль по итогам года также не будет распределена, отмечается в сообщении компании.

В этом году «Квадра» может впервые получить прибыль, что позволит компании задуматься о выплате дивидендов, сообщала ранее ТАСС заместитель гендиректора по экономике компании Светлана Никонова.