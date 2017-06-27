Арест акций «Медси» не повлиял на деятельность компании

Арест акций ГК «Медси» не повлиял на операционную деятельность компании, медицинские учреждения сети продолжают работу в своем обычном режиме, говорится в сообщении компании.

«Все обязательства перед деловыми партнерами выполняются в полном объеме», - сообщает «Медси».

Арбитражный суд Башкирии по ходатайству «Роснефти» наложил арест на принадлежащие АФК «Система» 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК по делу на 170,6 млрд руб.