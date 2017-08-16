«Дикси» во II квартале сократила чистую прибыль в пять раз

Группа «Дикси» во II квартале 2017 г. сократила чистую прибыль по МСФО в 5,4 раза (на 81,4%), до 199 млн руб. с 1,07 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

EBITDA снизилась на 22% до 3,69 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 5,2% по сравнению с 5,6% во II квартале прошлого года.

EBITDA и рентабельность ритейлера оказались существенно выше консенсус-прогноза «Интерфакса» (2,5 млрд руб. и 3,5% соответственно).

В части чистого финансового результата консенсус-прогноз не состоялся: аналитики разошлись в оценках от прибыли (максимум 0,4 млрд руб.) до убытков (-0,65 млрд руб.).