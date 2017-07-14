Компания объявила об этом в день публикации слабых финансовых результатов

Ритейлер «Дикси» выкупит до 10% своих акций с биржи М. Стулов / Ведомости

Российский ритейлер «Дикси» объявил о запуске программы по обратному выкупу собственных акций с биржи. До 10% акций головной компании группы выкупит «дочка» ритейлера «Дикси Юг», сказано в сообщении.

«Дикси» с выручкой в 311 млрд руб. по итогам 2016 г. занимал 4-е место среди крупнейших торговых сетей России, согласно данным «Infoline-аналитики». На 30 июня 2017 г. продуктовый ритейлер управлял 2717 магазинами по всей России, включая дискаунтеры «Дикси» формата «у дома», супермаркетами «Виктория», компактными гипермаркетами «Мегамарт» и «Минимарт».

Основной акционер ГК «Дикси» – структуры бизнесмена Игоря Кесаева, которому также принадлежит крупнейший в стране дистрибутор сигарет «Мегаполис». В свободном обращении – 47,8% акций ритейлера, а еще 2,4% принадлежат «Дикси Юг».

«Совет директоров считает, что акции компании фундаментально недооценены, и видит хороший потенциал роста капитализации группы в дальнейшем. Менеджмент уверен в дальнейшем улучшении операционных показателей компании и увеличении ее стоимости», – процитирован в сообщении гендиректор ГК «Дикси» Сергей Беляков. Программа уже утверждена советом директоров.

За год «Дикси» намерена выкупить бумаги по рыночной цене на общую сумму не более 2,5 млрд руб. Одна акция компании стоила 214 руб. на момент закрытия торгов на Московской бирже 13 июля, за день до объявления о сделке. После объявления о запуске программы бумаги компании подорожали до 225 руб. (+5,14%). Если бы ритейлер совершил сделку, исходя из этой цены, то он смог бы приобрести максимум 8,9% своих акций.

Это своевременное решение, поскольку «Дикси» в непростой ситуации, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: компания в очередной раз опубликовала очень слабые финансовые результаты и ее акции на исторически минимальном уровне – рынок оценивает компанию объективно. Выручка «Дикси» во II квартале 2017 г. упала на 15% до 71 млрд руб., отчиталась компания. Продажи сопоставимых магазинов, т. е. работающих более 12 месяцев, упали на 17% из-за сокращения покупательского трафика (-15,9%) и среднего чека (-1,2%). По итогам первого полугодия выручка «Дикси» упала на 11% до 141 млрд руб., продажи в сопоставимых магазинах упали на 13,4%; сеть ритейлера за период сократила сеть на 85 магазинов.

Относительно бумаг в свободном обращении - запланированные к выкупу до 10% акций ритейлера – большой пакет, при непростых условиях на рынке это сможет снизить ликвидность акций компании еще больше, полагает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева.

Как распорядиться выкупленными с рынка бумагами, ритейлер решит после завершения программы, уточняется в сообщении. Вариантов не так много, уточнил представитель «Дикси»: опционная программа для менеджмента, обратная продажа бумаг в рынок или они останутся на балансе. Это может быть SPO или оплата сделок по слиянию и поглощению, рассуждает Колупаева. Бурмистров не исключает и предпродажную подготовку компании.

Выкуп акций позволит миноритарным акционерам, крупнейшим из которых является Prosperity, продать акции «Дикси», добавляет Колупаева. Получить комментарий в Prosperity Capital Management в пятницу вечером не удалось.