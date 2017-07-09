Торговля и услуги

Ритейлер «Дикси» и табачный дистрибутор «Мегаполис» объединяют закупки

Компании уже начали продавать продукты небольшим конкурентам

Российский ритейлер «Дикси» и крупный табачный дистрибутор торговая компания (ТК) «Мегаполис» начали совместно продавать товары повседневного спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице, сообщили представители сторон. Проект в пилотном режиме уже работает в Москве, Челябинске и Санкт-Петербурге; ассортимент товаров определяется в зависимости от по­требностей каждого конкретного региона, уточнил представитель ритейлера. По результатам тесто­вого периода может быть принято решение о расширении его на другие федеральные округа, добавил он.

ТК «Мегаполис» – крупнейший в России дистрибутор сигарет, 40% в нем в конце 2013 г. приобрели производители сигарет Japan Tobacco и Philip Morris International. Основной владелец остальных долей – бизнесмен Игорь Кесаев, чьи структуры контролируют также группу «Дикси». И «Мегаполис», и «Дикси» за последний год столкнулись с замедлением темпов роста – каждый по своей причине. Первый снизил отгрузки сигарет в 2016 г. на 9% на падающем табачном рынке (обеспечивает более 90% оборота), а его выручка увеличилась в основном благодаря росту акциза. На результатах второй сказались проблемы с менеджментом, отток клиентов и, как следствие, резкое замедление роста продаж.

Объединение закупок, логистики и дистрибуции «Дикси» и «Мегаполиса» «расширит каналы сбыта оптовых и мелкооптовых партий товаров повседневного спроса», считает представитель ритейлера. В свою очередь развитая логистическая сеть компании «Мегаполис» позволит обеспечить высокое качество поставок расширенного ассортимента в магазины традиционной торговли, многие из которых уже являются ее клиентами, передал через представителя гендиректор ТК «Мегаполис» Алексей Колдунов. «Дикси» получит возможность нарастить оборот при вялом развитии сети, а «Мегаполис» добавит к своей разветвленной сети дистрибуции дополнительный ассортимент, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Конкуренты не отстают

Основной конкурент по продажам в несетевую розницу для «Дикси» и «Мегаполиса» – сеть центров мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry. Кроме того, последние несколько лет активно развивают оптовые продажи один из лидеров рынка - краснодарский «Магнит» и петербургская сеть гипермаркетов «Лента».

Для крупных производителей объединение закупок и логистики «Дикси» и «Мегаполиса» не изменит ситуацию на рынке, полагает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. «Скорее можно говорить о том, что сети начинают по-новому взаимодействовать с традиционной розницей», – рассуждает он. Между небольшими производителями и ритейлом всегда были сложные отношения и такая модель сотрудничества не упростит их, указывает вице-президент ассоциации производителей и реализаторов мясной и молочной продукции «Гастроном» Илья Завельский: «Чтобы сбыть свою продукцию, нам приходится отдавать ее по себестоимости». Закупка сетью товара для продажи в опт или в розницу преследует одну цель, считает он, – получить наибольшую маржу при минимальной цене закупки и максимальной наценке.

Представители «Дикси» и «Мегаполиса» отказались уточнить, кто из них выступает закупщиком товаров для оптовых продаж у производителя. Закупщик – «Дикси», знает человек, знакомый со схемой работы партнеров; затем, по его словам, товар передается дистрибутору, т. е. «Мегаполису». «Коммерческие условия для торговых сетей всегда лучше, чем для дистрибутора: сеть может закупать товар по промоценам», – отмечает Бурмистров. По сути, через торговую систему «Дикси» «начинает прокачиваться товарный поток, который попадает в оптовую систему «Мегаполиса», по той части ассортимента, которого у табачного дистрибутора нет», рассуждает он.

Перепродажа в оптовый канал закупок для промоакций была бы нарушением обязательств, отмечает Поповичев. По его словам, как правило, крупные производители для поставок по промоакциям указывают помимо цены условия реализации промтоваров.

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