Совет директоров «Газпрома» продлил полномочия членов правления Медведева и Селезнева на пять лет

Совет директоров «Газпрома» принял решение продлить полномочия членов правления Александра Медведева и Кирилла Селезнева еще на 5 лет, говорится в материалах компании.

Александр Медведев входит в правление «Газпрома» с 2002 г., в настоящее время является заместителем председателя.

Кирилл Селезнев входит в правление также с 2002 г. Кроме того, является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз».