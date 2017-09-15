Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 сентября 2017 года

Политика

Северная Корея в пятницу во второй раз за месяц запустила баллистическую ракету над территорией Японии, несмотря на международные попытки заставить ее отказаться от этой политики. После этого даже мирно настроенная Южная Корея изменила свою позицию и заявила, что диалог в такой ситуации невозможен читать на WSJ.com читать на FT.com

Китай осудил новый запуск баллистической ракеты Северной Кореей, но дал понять, что не хочет ужесточать санкции против нее читать на WSJ.com

США продлили международное соглашение о снятии санкций с Ирана, связанное с ограничением его ядерной программы. Но в то же время США ввели новые санкции из-за разработки им баллистических ракет, кибератак и поддержки терроризма читать на WSJ.com читать на FT.com

Президенту Бразилии Мишелу Темеру в четверг были предъявлены новые обвинения, связанные с коррупцией. Но не многие аналитики ждут, что конгресс проголосует за то, чтобы дело было направлено в Верховный суд читать на WSJ.com читать на FT.com

Британская полиция назвала терактом взрыв в лондонском метро в пятницу и расследует его читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Банк Англии в четверг дал понять, что готовится повысить процентные ставки для сдержания инфляции в Великобритании. Таким образом, три крупнейших центробанка – ФРС, ЕЦБ и Банк Англии – впервые за последние годы двигаются в одном направлении, а именно прекращают посткризисную эпоху мягкой денежной политики читать на WSJ.com

Укрепление евро оказывает давление на экспортеров из еврозоны и может повлиять на планы ЕЦБ по сворачиванию денежного стимулирования читать на FT.com

Индустрия

Власти США обвиняют калифорнийскую компанию Perfectus Aluminum в незаконном импорте алюминия из Китая. Они подозревают, что компанией владеет китайский магнат Лю Чжонтянь. Ранее его уже связывали с созданием гигантского склада алюминия в Мексике читать на WSJ.com

Автомобили

Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi собирается выпустить 12 электромобилей и создать парк самоуправляемых такси к 2022 г. читать на FT.com читать на WSJ.com

Автопроизводители стремятся перейти на выпуск электромобилей, но они предупреждают, что сделать это прибыльным бизнесом будет непросто читать на FT.com

Финансы

Мировые фондовые рынки в пятницу почти не отреагировали на новый запуск Северной Кореей баллистической ракеты над территорией Японии читать на WSJ.com

Инфляция в США уже долго находится на низком уровне, и это идеально для инвесторов на фондовом рынке. Однако этого недостаточно, чтобы оправдать дороговизну акций, показывает история читать на WSJ.com

Волна ICO (публичное предложение криптовалют) помогла стартапам привлечь сотни миллионов долларов в последние месяцы. Но тогда возникает вопрос, нужны ли им еще венчурные инвесторы читать на WSJ.com

Около 84% из $133 млрд денежных средств Microsoft инвестированы в облигации ведомств и правительства США. При этом компания действует скорее как профессиональный управляющий активами читать на FT.com

Технологии

Alphabet ведет переговоры об инвестировании примерно $1 млрд в Lyft. При этом у нее уже есть доля в конкурирующем сервисе Uber, хотя отношения с ним у нее испортились из-за возможной кражи технологий для разработки самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com

Японский SofBank хочет приобрести до 22% акций Uber, но с большой скидкой. Акционеры компании обеспокоены, что из-за этого может снизиться оценка ее стоимости перед IPO читать на WSJ.com

Ставка Oracle на облачные технологии оправдывает себя, свидетельствуют ее результаты в последнем квартале читать на WSJ.com

Rovio подтвердила в пятницу, что в результате IPO ее рыночная капитализации составит 802-896 млн евро читать на WSJ.com

Некоторые родители используют специальные мобильные приложения, чтобы знать местонахождение своих детей. Однако молодые пользователи тоже пользуются подобными приложениями, чтобы родители не могли застать их врасплох читать на WSJ.com

Медиабизнес

Facebook запретит рекламодателям менять заголовки и описания статей, появляющихся на ее сайте. На подобную практику ей указала The Wall Street Journal. Издания жалуются, что смысл их статей может быть искажен читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Nestle приобретает мажоритарную долю в премиальной сети кофеен Blue Bottle Coffee. Стоимость американской компании теперь оценивается более чем в $700 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

Amazon планирует построить вторую штаб-квартиру, но при этом ей нужно будет сохранить единую культуру читать на WSJ.com

Три бывшие сотрудницы Google обвинили компанию в дискриминации работающих в ней женщин. Недавно вокруг компании уже разгорелся один скандал, касающийся проблемы равенства полов читать на WSJ.com

Миллионы американцев теперь работают на компании в качестве внештатных сотрудников. Из-за этого они получают меньше денег и привилегий и не могут рассчитывать на настоящую карьеру читать на WSJ.com

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