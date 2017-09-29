Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 29 сентября 2017 года

Политика

Twitter сообщил, что обнаружила около 200 подозрительных российских аккаунтов, которые закупали рекламу для американской аудитории перед президентскими выборами в США. Но власти раскритиковали компанию, поскольку она предоставила только ограниченную информацию читать на WSJ.com читать на FT.com

Для президента Каталонии Карлеса Пучдемона референдум о независимости региона — это то, к чему он стремился почти всю жизнь читать на WSJ.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять, что она готова работать с президентом Франции Эммануэлем Макроном над реформами в ЕС читать на FT.com

«Исламское государство» (запрещено в России) обнародовало аудиообращение предположительно своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Ранее сообщалось о том, что он убит читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Китай распорядился, чтобы северокорейские компании и предприниматели закрыли свой бизнес в стране в течение 120 дней на фоне принятых недавно санкций ООН читать на FT.com

Белый дом обещает закрыть налоговую лазейку, которой пользуются фонды прямых инвестиций и хедж-фонды, хоть это и не было указано в плане налоговой реформы республиканцев читать на FT.com

Темп роста ВВП США во II квартале составил 3,1%, показал пересмотр данных. До этого он оценивался в 3% читать на WSJ.com

Индустрия

Итальянский производитель шин Pirelli продаст свои акции на IPO по 6,5 евро. Компания планирует привлечь до 2,6 млрд евро за 40% акций читать на FT.com

Автомобили

Производство автомобилей в России восстанавливается после того, как оно снижалось в последние годы на фоне слабого спроса читать на FT.com

Немецкая полиция арестовала Вольфганга Хатца, отвечавшего за разработку двигателей в Volkswagen, в связи с «дизельгейтом» читать на WSJ.com

Volkswagen спишет еще 2,5 млрд евро из-за выкупа автомобилей в Северной Америке в связи с «дизельгейтом» читать на WSJ.com

Китай поставил перед автопроизводителями цели по выпуску электромобилей. Они должны будут начать выпускать их в 2019 г. и постепенно замещать ими автомобили с двигателями внутреннего сгорания читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефтеперерабатывающие компании инвестировали около $10 млрд в производство дизеля, но теперь ожидают снижения спроса на него. Поэтому они пытаются найти альтернативное применение этим инвестициям. Некоторые переключаются на производство реактивного топлива читать на WSJ.com

Новым гендиректором и председателем совета директоров Chevron станет Майкл Уирт. В феврале он сменит на этих постах Джона Уотсона читать на WSJ.com читать на FT.com

Когда в жилом комплексе для сотрудников Saudi Aramco случился пожар в 2015 г., в котором погибли 10 человек, компания избежала большой ответственности, так как она отчитывается только перед королем страны. Но это изменится, когда она проведет IPO, запланированное на 2018 г. читать на WSJ.com

Финансы

Инвесторы на фондовом рынке снова верят в дальнейший рост процентных ставок в США и в то, что налоговая реформа республиканцев увеличит прибыль компаний. Это напоминает первые дни после победы Дональда Трампа на выборах читать на WSJ.com

Банкиры ожидают, что они выиграют от предложенной республиканцами налоговой реформы в США, хотя в ней есть и неприятные моменты для них читать на WSJ.com

Южная Корея ужесточает регулирование криптовалют вслед за Китаем и другими странами. Она запретила проводить ICO и будет строже проверять биржи, на которых торгуются виртуальные валюты читать на WSJ.com читать на FT.com

Bank of America планирует переместить около 300 трейдеров и других сотрудников в Париж из-за Brexit читать на FT.com

Оказалось, что председатель комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон заморозил в августе решение одобрить продажу Чикагской фондовой биржи группе китайских инвесторов после консультации с Белым домом. Об этом говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Убытки страховщика Lloyd's от ураганов «Харви» и «Ирма» могут составить $4,5 млрд. Он уже начал выплачивать компенсации, хотя полностью оценить убытки можно будет только через несколько лет читать на FT.com

Технологии

Илон Маск прогнозирует, что его компания SpaceX начнет совершать полеты на Марс к середине 2020-х гг. Для этого SpaceX планирует создать более мощные ракеты читать на WSJ.com

GoPro представила две новых камеры. Компании приходится конкурировать с быстро улучшающимися камерами в смартфонах читать на WSJ.com читать на FT.com

Акции Rovio начнут торговаться в пятницу по цене 11,5 евро. Таким образом, финская компания оценена на IPO в 896 млн евро читать на FT.com

Медиабизнес

The Wall Street Journal на следующей неделе прекратит печатать европейское и азиатское издания газеты. Она больше сосредоточится на работе онлайн читать на WSJ.com

Потребительский рынок

IKEA приобретет стартап TaskRabbit, позволяющий нанимать людей для таких поручений, как сборка мебели. Это позволит компании предоставлять услуги в формате экономики свободного заработка (gig economy) читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи посетит Лондон во вторник, чтобы договориться с местными властями о возобновлении лицензии для работы в городе читать на FT.com

Новым гендиректором Kellogg станет Стивен Кахиллан. Это уже пятый пищевой гигант, который меняет руководителя за последний год читать на WSJ.com

Недвижимость

Цены на недвижимость в Лондоне снизились впервые с 2009 г. В III квартале они уменьшились на 0,6% на фоне Brexit и медленного роста зарплат читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.