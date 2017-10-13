Затраты на третью ВПП в «Шереметьево» выросли на 3,2 млрд рублей

Подконтрольное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА(а)») провело очередную закупку у единственного поставщика по строительству третьей взлетно-посадочной полосы для аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Стоимость работ превышает 3,2 млрд руб. Договор должен быть выполнен в течение 411 календарных дней со дня заключения.

Генподрядчик строительства ВПП-3 в «Шереметьево» - это ООО «Трансстроймеханизация» (входит в ПАО «Мостотрест»). Полоса должна быть сдана к началу чемпионата мира по футболу 2018 г. На конец июня 2017 г. ее готовность была менее 44%, напоминает «Интерфакс». Из 8,3 млрд руб. бюджетных средств, утвержденных на строительство ВПП в 2017 г., ФГУП «АГА(а)» освоила лишь 3,083 млрд руб., или 37,1%, следует из материалов к проекту госбюджета на 2018 г.

Строить третью полосу для аэропорта решили в 2009 г. С 2012 г. этим занималось ЗАО «Инжтрансстрой» (до декабря 2014 г. входило в «Базовый элемент» Олега Дерипаски), с которой был заключен контракт стоимостью 22,4 млрд руб. В 2014 г. готовность объекта составляла 28%. В мае 2015 г. «Инжтрансстрой» приостановил строительство, в отношении компании была введена процедура наблюдения.

В 2015 г. правительство утвердило новым генподрядчиком «Трансстроймеханизацию», контракт с ней оценивался в 17,6 млрд руб.

В конце 2016 г. аэропорту перестало хватать средств на реконструкцию и строительство объектов федеральной собственности. Только на ВПП-3 не хватало, по разным оценкам, от 5 до 13 млрд руб. В июне этого года глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял, что дефицит средств на строительство объекта в 2018 г. составляет 7,5 млрд руб., но его планируется покрыть за счет средств ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».