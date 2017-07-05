Медведев поручил найти деньги на третью полосу в «Шереметьево»

Минфин, Минтранс и Минэкономразвития России по поручению премьера Дмитрия Медведева должны подготовить предложения по финансированию в 2017-2018 гг. строительства третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) московского аэропорта «Шереметьево».

«Решить вопрос финансирования мероприятия "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта "Шереметьево", Московская область» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» в 2017-2018 гг. с целью реализации указанного мероприятия в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной ФАУ «Главгосэкспертиза России», - говорится в перечне поручений премьера, опубликованном на сайте кабинета министров.

Предложения должны быть представлены в правительство до 1 августа 2017 г.

К этому же сроку ведомства должны решить вопрос софинансирования строительства пункта пропуска через государственную границу во вновь строящемся терминале аэропорта «Домодедово».

Дефицит средств на строительство ВПП-3 «Шереметьево» в 2018 г. составляет 7,5 млрд руб., говорил в конце июня министр транспорта Максим Соколов. Вместе с тем чиновник уверял, что дефицит будет ликвидирован: в качестве варианта рассматриваются средства ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».