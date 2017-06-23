Дефицит средств на 3-ю ВПП «Шереметьево» в 2018 году составит 7,5 млрд рублей

Нехватка финансирования строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», которая в 2018 г. составит 7,5 млрд руб., будет ликвидирована. С таким заявлением выступил министр транспорта России Максим Соколов.

«[На эти цели необходимо дофинансирование] порядка 7,5 млрд руб. Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании. У Минтранса и Минфина были свои предложения по вопросу, как ликвидировать дефицит, который сложится в 2018 г.», - отметил он.

По его словам, время для решения проблемы еще есть. Начала работать комиссия по бюджетным проектировкам, определяющая основные параметры бюджета 2018 г. «Цель одна: взлетно-посадочная полоса должна быть построена и введена в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу, поэтому дефицит будет ликвидирован», - добавил министр.