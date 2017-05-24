Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: «Шереметьево» дождалось прибыли
«Шереметьево» дождалось прибыли
Это первая прибыль аэропорта за последние четыре года – 15,5 млрд рублей. Правда, примерно половина – бумажная
- Александр Воробьев
- / Ведомости
Укрепившийся рубль и «Аэрофлот» помогли «Шереметьево»
Андрей Гордеев / Ведомости
Выручка «Шереметьево» по РСБУ в 2016 г. выросла на 10% до 25,2 млрд руб., прибыль от продаж выросла в 1,5 раза до 12 млрд руб., говорится в его отчетности. «Шереметьево» получило 15,5 млрд руб. чистой прибыли, в 2015 г. был убыток в 7,8 млрд руб. Последний раз прибыльным аэропорт был в 2012 г. (188 млн руб. по РСБУ и 1,7 млрд руб. по МСФО). Отчетность по МСФО за 2016 г. аэропорт еще не раскрыл, отчетности почти не отличаются, так как «Шереметьево» само ведет почти все виды деятельности, его единственная крупная «дочка» – «В.И.П.-интернешнл» (занимается обслуживанием пассажиров VIP-терминалов) в 2015 г. получила 1,9 млрд руб. выручки и 568 млн руб. чистой прибыли.
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