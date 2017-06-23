Правительство выделило участок земли под строительство 3-й ВПП «Шереметьево»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился предоставить земельный участок для строительства третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) московского международного аэропорта «Шереметьево».

«Я подписал распоряжение правительства о предоставлении участка площадью 200 000 кв. м под строительство третьей взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево", - заявил он на совещании по развитию аэропортовой инфраструктуры в преддверии проведения чемпионата мира по футболу.

Медведев считает востребованным строительство новой взлетно-посадочной полосы для «Шереметьево». «На новой полосе смогут приземляться и взлетать воздушные суда практически всех типов. После ввода в строй инфраструктуры пропускная способность аэропорта существенно увеличится - до 90 взлетно-посадочных операций в час», - сказал он.

Решение о строительстве третьей полосы было принято в 2009 г. Исполнителем работ является ООО «Трансстроймеханизация» (структура «Мостотреста»). Строительство объекта планируется завершить к ЧМ-2018.