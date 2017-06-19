«Коммерсантъ»: Госкорпорация по организации воздушного движения оплатит ВПП в «Шереметьево»

Правительство привлечет к финансированию строительства третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево» ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Аэропорту не хватает 13 млрд руб. на строительство этой полосы, с конца 2016 г. для «Шереметьево» искали внебюджетные источники для покрытия дефицита средств.

В устав ГК по ОрВД будут внесены поправки: предприятие получит функции заказчика-застройщика новой ВПП-3. В ФЦП «Развитие транспортной системы России» финансирование этого проекта увеличится «за счет внебюджетных источников». Из собственных средств ГК по ОрВД будет выделено 7,7 млрд руб.: 3,2 млрд руб. – в 2017 г., 3,5 млрд руб. – в 2018 г. и 1 млрд руб. – в 2019 г. На эти деньги на ВПП-3 будет построено светосигнальное оборудование, патрульная дорога, очистные сооружения, командно-диспетчерский пункт, пишет издание.

В Росавиации и в ГК по ОрВД от комментариев отказались, Минтранс и «Шереметьево» переадресовали издание в Росавиацию. Информированный источник газеты говорит, что наделить полномочиями заказчика полосы ГК по ОрВД предложило правительство.

ВПП-3 строится с 2011 г., стоимость проекта уже выросла до 55 млрд руб. «Коммерсантъ» называет проект уникальным по сложности, так как рулежная дорожка проходит по эстакаде над Шереметьевским шоссе, а под полосой размещены водопропускные сооружения для Клязьмы и Мещерской Альбы. В 2014 г. готовность ВПП-3 составляла 28%. В 2015 г. подрядчик приостановил строительство из-за задержек, а потом и остановки финансирования со стороны заказчика. Росавиация расторгла контракт, и строительство затянулось из-за недостатка средств.