В аэропортах Москвы из-за тумана задержано более 20 рейсов
В московских аэропортах задержано более 20 рейсов, следует из данных «Яндекс. Расписания».
Больше всего рейсов задержано в «Домодедово» - 15, при этом в «Шереметьево» отложено семь рейсов, во «Внуково» - лишь один. В «Жуковском» нет ни одного задержанного рейса. Отмененные рейсы есть только в «Домодедово» - всего 15.
Третьи сутки в столице сильный туман, напоминает «Интерфакс». Московские аэропорты не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия, цитирует агентство авиадиспетчерские службы Московского авиаузла. Сложные метеоусловия и низкая видимость оставляют решение о взлете и посадке на усмотрение командиров, отметили там.