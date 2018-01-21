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ОПЕК+ решила оставить в силе продление нефтяной сделки

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ считает, что решение о продлении сделки о сокращении добычи нефти на весь 2018 год должно остаться без изменений, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Основной вывод сегодняшней встречи - мы еще раз подтверждаем необходимость и приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты 29-30 ноября на весь период 2018 г.», - сказал он. По его словам, это связано с тем, что рынок еще не сбалансировал спрос и предложение нефти.

Новак отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на степень исполнения участниками сделки ОПЕК+, которая по итогам 2017 г. была выполнена на 107%. Кроме того, министр высоко оценил ее эффективность. Он отметил, что в 2017 г. средние цены на нефть были на 30% выше 2016 г. В прошлом году после падения было зафиксировано увеличение на 6% инвестиций в отрасль.

Средняя цена нефти марки Urals в 2017 г. составила $53,03 за баррель, что существенно выше прогнозируемых Минэкономразвития $49,9. В начале декабря после продления сделки ОПЕК+ министр Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития пересмотрит оценку среднегодовой цены на нефть на 2018 г. выше $50.

В федеральном бюджете России на 2018 г. заложена цена нефти в $43,8 за баррель. Дополнительные нефтегазовые доходы сверх базовой цены будут направляться на покупку валюты, впоследствии эти средства пополнят резервы. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что в текущем году при цене нефти $54–55 за баррель Минфин закупит валюту на 2 трлн руб., при цене $60 – на 2,8 трлн руб.