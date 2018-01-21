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Хельсинкскую судоверфь ОСК могут продать из-за санкций

Международная инвестиционная корпорация Kermas, штаб-квартира которой расположена в Финляндии, может стать новым владельцем контрольного пакета акций хельсинкской судоверфи Arctech Helsinki Shipyard, принадлежащей российской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщила в воскресенье телекомпания «Юле» со ссылкой на свои источники.

ОСК приобрела судоверфь в полную собственность в конце 2014 г. Arctech специализируется на производстве многофункциональных судов с повышенным ледовым классом, в том числе для обслуживания нефтедобычи и газодобычи на российском шельфе.

По данным «Юле», у возможного нового собственника есть опыт судостроительного бизнеса, в частности в Хорватии.

Исполнительный директор судоверфи Эско Мустамяки отказался комментировать информацию о Kermas, однако подтвердил, что «для ее контрольного пакета акций сейчас ищут [нового] владельца». За счет этого, пояснил он, планируется решить в том числе проблему западных санкций, действие которых отразилось на предприятиях ОСК. «Хельсинкская судоверфь в последнее время страдала от санкций, такая структура собственности (новый владелец контрольного пакета) призвана решить проблему санкций. Владельцем станет тот, кто не находится ни в каком санкционном списке», – отметил Мустамяки.

По его словам, в дальнейшем судоверфь согласно плану будет делать упор на строительство судов для рынка пассажирских перевозок.

Ранее о планах по продаже более половины акций Arctech сообщала газета "Кауппалехти" со ссылкой на ОСК. В компании, в частности, указали, что для строительства круизных пассажирских судов необходимо западное финансирование, доступ к которому закрыт из-за экономических санкций.