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Финская Valio начнет продавать в России мороженое впервые за 14 лет

Финский молочный производитель Valio начнет снова производить мороженое, которое будет продавать, в том числе и в России. Об этом сообщает компания.

Valio будет производить мороженое на собственном заводе в Финляндии. Более половины жителей России регулярно покупают мороженое, приводятся в сообщении слова гендиректора ООО «Валио» Кари Финска: «Мы видим потенциал для роста в этой категории». Мороженое не попадает под продуктовое эмбарго, отмечается там же.

В 2004 г. Valio продала подразделение по производству мороженого Nestle. «Мы решили, что наших ресурсов недостаточно для развития этого направления в условиях жесточайшей международной конкуренции. Я знаю, что финское мороженое было очень популярно в России, но сейчас исчезло из продажи. Но это уже проблема Nestle, а не наша», - рассказывал тогда в интервью «Ведомостям» президент Valio Гарри Салонахо.

В России мороженое начнут продавать уже в феврале 2018 г. в четырех вкусах: «Клубника-базилик», «Карамель», «Макиато» и «Черника с крошкой ржаного хлеба». Компания не называет цену, но уточняет, что это премиум-сегмент.