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Россельхознадзор пожалуется в СКР из-за нарушений PepsiCo в сфере производства

Сотрудники Россельхознадзора готовят пакет документов для передачи в Следственный комитет России (СКР) из-за нарушений, выявленных на производстве молочной продукции PepsiCo, передает «Интерфакс». Служба считает целесообразным возбудить уголовное дело в отношении руководства компании, в частности, в лице вице-президента по корпоративным отношениям PepsiCo Восточная Европа Сергея Глушкова.

Как пояснила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, нарушения выявлены в результате проверки. «Американская компания, нарушая российское законодательство, поставила под угрозу жизнь и здоровье российских граждан», - отметила она.

В PepsiCo заявили, что изучают выводы Россельхознадзора по итогам проверки Рубцовского завода и не исключают их обжалования в судебном порядке. По мнению компании, ведомство нарушило процедуру информирования о результатах проверки, так как период обжалования не истек.

В середине января управление Россельхознадзора по Алтайскому краю возбудило административное дело в отношении PepsiCo по фактам нарушений на Рубцовском молочном заводе.