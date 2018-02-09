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АФК «Система» не снизит дивиденды после выплат «Роснефти» по мировому соглашению

Мировое соглашение с «Роснефтью», по которому АФК «Система» должна выплатить 100 млрд руб., не повлияет на дивидендную политику компании, заявил сегодня ее основной владелец Владимир Евтушенков.

«Нет, не планируем (отказываться от выплаты дивидендов АФК за 2017 г.)», - сказал он в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу. Не собирается «Система» и снижать размер дивидендов в абсолютном выражении, а также вносить изменения в дивидендную политику. «А зачем? Она действует в соответствии со стандартом публичной компании. Если ее поменять, тогда надо переставать быть публичными», - отметил он.

Евтушенков контролирует 64,2% холдинга. От своей доли в промежуточных дивидендах компании за девять месяцев 2017 г. на сумму 4,213 млрд руб. он отказался, оставив деньги «Системе». Дивиденды АФК «Система» по итогам 2016 г. составили 7,8 млрд руб.

Решение о мировой между «Системой», «Роснефтью», «Башнефтью» и правительством Башкирии было принято вечером 21 декабря после встречи бизнесменов с президентом России Владимиром Путиным. «Система» обязуется возместить причиненные «Башнефти» убытки – 100 млрд руб. Первый платеж – 20 млрд руб. – «дочка» холдинга «Система-инвест» перечислила «Башнефти» 28 декабря, а остальное выплатит до конца марта 2018 г.