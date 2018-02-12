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Суд не удовлетворил иск миноритариев к президенту группы ГАЗ и Олегу Дерипаске

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении иска структур Prosperity Capital Management к президенту группы ГАЗ Вадиму Сорокину и бенефициару Олегу Дерипаске. «В иске отказать полностью», - говорится в материалах. Структурам Prosperity Capital Management принадлежит 6,86% группы ГАЗ.

Осенью 2017 г. компании Prosperity Cub Fund, Prosperity Quest Fund, Russian Prosperity Fund подали иск к основному владельцу группы ГАЗ и президенту группы ГАЗ о солидарном взыскании в пользу ПАО ГАЗ убытков в размере 11,451 млрд руб. Суть исковых требований в материалах суда не раскрывалась. Иск связан с займами, которые ГАЗ выдавал компаниям, связанным с контролирующим акционером, начиная с 2012 г. и которые затем были списаны, пояснял представитель Prosperity Capital Management. По его словам, заявители считают, что компании нанесен ущерб, и требуют указанную в иске сумму взыскать с ответчиков в пользу ГАЗа. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В ГАЗе называли претензии фонда Prosperity Capital надуманными и неправомерными, подчеркивая, что никаких убытков миноритарные акционеры не понесли. По версии ответчика, ГАЗ выдавал займы для получения процентного дохода, который составит, по данным кредитам, в общей сложности несколько миллиардов рублей. Эти займы не были аннулированы и будут погашены, говорил представитель компании.