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«Роснефть» ходатайствовала об отмене обеспечительных мер по иску к «Системе»

«Роснефть» направила в Арбитражный суд Башкирии заявление об отмене обеспечительных мер по иску к АФК «Система» и «Система-инвесту» на 131,6 млрд руб., сообщается в картотеке арбитража.

Ходатайство о поэтапном снятии арестов с активов «Системы» подано согласно заключенному между компаниями мировому соглашению. «Система» признала и обязалась возместить причиненные «Башнефти» в период владения компанией убытки на 100 млрд руб. Первый платеж в 20 млрд руб. «дочка» холдинга «Система-инвест» перечислила башкирской компании 28 декабря. Остальная часть будет выплачена до конца марта.

Мировое соглашение между компаниями было заключено в конце 2017 г. после беседы владельца «Системы» Владимира Евтушенкова с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным на приеме для крупного бизнеса у президента Владимира Путина в Кремле.

Евтушенков отказался от получения дивидендов за девять месяцев 2017 г. на 4,2 млрд руб. ради помощи своей компании. Бизнесмен заверил, что выплаты «Роснефти» не повлияют на дивидендную политику «Системы».