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«Коммерсантъ» узнал о планах Дерипаски уйти с поста президента в UC Rusal и En+

Бизнесмен Олег Дерипаска намерен оставить должность президента в подконтрольных ему En+ Group и UC Rusal. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к разным акционерам компании. В советах директоров Дерипаска сохранит место в качестве неисполнительного директора.

Должность президента En+ займет нынешний гендиректор Максим Соков, UC Rusal – гендиректор Владислав Соловьев. Он же станет гендиректором En+ вместо Сокова. В UC Rusal кресло гендиректора займет его финансовый директор Александра Бурико, сообщили собеседники «Коммерсанта». По словам собеседника «Ведомостей», близкого к UC Rusal, Бурико рассматривается в качестве одной из кандидатур на пост гендиректора.

Кадровые вопросы будут обсуждаться на заседаниях советов директоров компаний в конце этой недели. В «Русале» UC Rusal оно состоится 22 февраля.

Дерипаска был президентом En+ с 2013 г., а UC Rusal – с 2014 г. Два источника издания указывают, что Дерипаски намерен отойти от президентства в UC Rusal на фоне изменений акционерной структуры компании. В 2017 г. Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника увеличила свой пакет до 20,5%, «Онэксим» Михаила Прохорова снизил до 6%, а Glencore планирует обменять 8,75% «Русала» на 11% En+.

Собеседники напоминают о назревающей корпоративной войне UC Rusal с «Интерросом» Владимира Потанина (30,4% акций). UC Rusal пытается заблокировать выкуп «Интерросом» акций ГМК у Романа Абрамовича и Александра Абрамова (всего 6,5%). Источники сообщают о подготовке Дерипаски и Потанина к «русской рулетке», или «дуэли», – многоходовой процедуре выкупа долей друг друга с повышением ставок. Отказ от сделки в этом случае грозит серьезными штрафными санкциями, такими как продажа 1,875% ГМК за условный $1. В комитет по стратегии «Норильского никеля» входит новый президент En+ Максим Соков.

Источники в инвесткомпаниях полагают, что выход Дерипаски из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом связан со включением его в «кремлевский доклад» США. «Когда у тебя право финальной подписи и необходимость вести многочисленные переговоры, повышенное внимание из-за списка может быть проблематично», – говорит один из них.

Близкие к акционерам UC Rusal собеседники не связывают уход Дерипаски с руководящих постов ни с корпоративным конфликтом, ни с «кремлевским докладом». Если речь зайдет о санкциях, значение будет иметь статус собственника, а не должность, считают они.

«Бизнесмен планирует сосредоточиться на машиностроительном сегменте в той же мере, в какой занимался UC Rusal и En+, где уже реализовались долгосрочные планы», – отмечает один из источников. Речь идет об интересе Дерипаски к развитию группы ГАЗ, в совет директоров и менеджмент которой он пока не входит, и ее стратегическом сотрудничестве с VW.