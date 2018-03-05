«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов
«Газпром» направил официальное уведомление в «Нафтогаз» о том, что начинает процедуру расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж. Об этом сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Интерфакс».
Ранее российская компания предупреждала, что планирует расторгнуть с «Нафтогазом» два контракта: на транзит газа и на поставки непосредственно в страну. Украинская сторона сообщала, что никаких документов, «свидетельствующих о намерении российской компании расторгнуть договоры», от «Газпрома» не было. Предправления украинской компании Андрей Коболев назвал заявление «Газпрома» шантажом. Новое дело в стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров, пообещал Миллер.
Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за прокачку меньшего объема газа в 2009-2017 гг. При этом украинский президент Петр Порошенко предупредил, что контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Если это произойдет, то Украина обратится в суд за дополнительной компенсацией ущерба, добавил он.