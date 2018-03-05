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«Нафтогаз Украины» получил уведомление «Газпрома» о расторжении газовых контрактов

НАК «Нафтогаз Украины» получил от ПАО «Газпром» официальное уведомление о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж по вопросу расторжения или пересмотра условий контрактов от 2009 г. на поставку и транзит газа, сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Эта информация касается только намерения "Газпрома" обратиться в арбитраж», - уточнил он. По словам руководителя компании, «Нафтогаз» не видит оснований для расторжения договора на транзит, а предложения «Газпрома» о пересмотре контрактов и условий их расторжения «для нас неприемлемы».

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания в понедельник, 5 марта, официально направила уведомление в «Нафтогаз». 3 марта зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил о начале процедуры расторжения контрактов. Пойти на разрыв соглашений с Украиной «Газпром» заставил вердикт по транзитному контракту, дал понять Миллер. «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа», – сказал предправления «Газпрома». Это существенно нарушило баланс интересов, уточнил Миллер, и делает продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным».

В конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж фактически обязал «Газпром» качать через Украину ежегодно 110 млрд куб. м газа. Именно этот объем фигурировал в контракте, но никаких штрафных санкций за нарушение в нем нет. При этом арбитры сократили в 10 раз объем газа, который «Нафтогаз», в свою очередь, был обязан покупать по принципу «бери или плати», – с 40 млрд до 4 млрд куб. м в год. В итоге «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за прокачку меньшего объема газа в 2009–2017 гг. И в ближайшие два года до истечения срока действия контрактов «Газпрому» придется заплатить еще по $2,35 млрд за транзит вне зависимости от того, сколько он прокачает в реальности.