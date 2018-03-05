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Бизнес
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РФПИ снизил долю в грузоперевозчике Globaltruck

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) снизил долю в грузоперевозчике Globaltruck с 14,73% до 5,89%. Об этом говорится в материалах компании.

Доля РФПИ и партнеров в Globaltruck не изменилась, фонд передал часть акций компании соинвесторам в рамках завершения сделки, сообщили ТАСС в фонде.

GlobalTruck – один из крупнейших игроков на российском рынке автомобильных грузоперевозок. В ноябре 2017 г. компания провела IPO на Московской бирже. РФПИ и соинвесторам принадлежит 19,4% перевозчика, указано на сайте Globaltruck. Самый большой пакет акций у GT Globaltruck – 51,9%, финансовому директору компании принадлежит 9,1%, в свободном обращении – 19,6%.

Политика
Новости

«Дождь» узнал о намерении «Роснефти» провести опрос сотрудников о выборах

Ведомости
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«Роснефть» хочет провести опрос сотрудников о предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на три источника в компании.

Руководство нефтяной компании собрало начальников всех управлений, перед ними поставили задачу собрать у подчиненных в письменном виде информацию о выборах. В частности, необходимо узнать, на каком участке будет голосовать сотрудник и с кем из родственников он пойдет. Однако один из собеседников телеканала уточняет, что распоряжение носит рекомендательный характер. Другой источник добавляет, что отдел кадров одной из дочерних компаний разослал сотрудникам информацию с рекомендацией сходить на выборы. Если кто-то будет в командировке, то он должен будет сообщить о прикреплении к участку по месту пребывания, добавил он.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев. «Дождь» напоминает о ст. 7 закона «Об основных гарантиях прав избирателей», в котором говорится, что голосование на выборах является тайным и исключает возможность какого-либо контроля со стороны.

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Политика
Новости

Предвыборный сайт Собчак взломали

Ведомости
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Предвыборный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак взломали. Об этом сообщается на странице Собчак в социальной сети «В контакте».

Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей, они могут распространять информацию, которая не соответствует действительности, говорится в сообщении. «Мы восстановим работу сайта в ближайшее время и сообщим вам об этом», – уточняется там же.

Корреспондентам «Ведомостей» не удалось зайти на предвыборный сайт Собчак. При нескольких попытках он просто долго грузился. При этом телеканал «Дождь» сообщает, что при попытке зайти на сайт появляется ошибка 521 или фотография кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского на фоне плаката «Выборы 2018» с бутылкой воды под названием «Жирик» и подпись «стакан минералочьки в подарок» (орфография сохранена), а также интернет-мемом Nico Nico Nii.

К 21.15 мск в понедельник сайт работал нормально.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

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Политика
Новости

Маттео Ренци оставил руководство демпартии Италии после неудачи на выборах

Интерфакс
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Экс-премьер Италии Маттео Ренци на пресс-конференции в понедельник объявил о решении покинуть пост секретаря демпартии Италии. «Очевидно, что я оставляю руководство демократической партией», - сказал Ренци.

Он заявил, что гордится работой партии за последние годы, но при этом поражение на парламентских выборах было «ясным и очевидным». От коалиции с каким-либо «экстремистским» блоком демпартия отказывается и переходит в парламентскую оппозицию, объявил Ренци.

О решении Ренци уйти в отставку ранее со ссылкой на источники в партии сообщало агентство АНСА. Агентство называет прошедшие парламентские выборы, на которых демократы не смогли набрать и 20% голосов в каждой палате, «темнейшим часом» для партии.

Демократическая партия Италии, согласно последним данным подсчета голосов, набрала в воскресенье 18,7% голосов избирателей в нижней палате парламента Италии и 19,1% в верхней палате. Всего левоцентристы набрали порядка 22,9% голосов в Палате депутатов и 23% в Сенате, правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони по итогам подсчета большинства голосов получает 37% в нижней и 37,5% в верхней палате, а движение «Пять звезд» - 32,6% и 32,2% соответственно. Подсчет голосов продолжается.

Ренци был переизбран национальным секретарем демократической партии 30 апреля 2017 г. Он занимал эту должность также с декабря 2013 г. по февраль 2017 г. Пост премьер-министра Италии Ренци занимал с 2014 по 2016 г., он подал в отставку после того, как граждане Италии не поддержали его план конституционной реформы. Премьер-министром Италии вслед за Ренци стал его однопартиец Паоло Джентилони.

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Политика
Новости

Вашукевич рассказала о записях разговоров Дерипаски о вмешательстве в выборы США

Ведомости
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Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала о наличии записей разговоров миллиардера Олега Дерипаски о вмешательстве России в выборы США. Об этом пишет The New York Times.

Дело не только во мне, сказала Вашукевич: «Это касается многих людей в Америке и других странах». По ее словам, у нее есть более 16 часов аудиозаписей, но она отдаст их только в обмен на политическое убежище в США. В августе 2016 г. Дерипаска обсуждал вмешательство в американские выборы, но с кем именно – Вашукевич не стала рассказывать. Она только уточнила, что Дерипаска вел разговор с тремя людьми на английском – они могли быть американцами. У Дерипаски был план насчет выборов, сказала она.

Сейчас Вашукевич находится под стражей в иммиграционном центре. По ее словам, она содержится в переполненной камере, в которой более 100 женщин и только 3 туалета. Тайский чиновник просил ее подписать документ, в котором утверждалось, что она согласна, что в России будет в безопасности, говорит Вашукевич. Она отказалась. Скоро ее отправят в Паттайю для судебного разбирательства. Ей грозит депортация. «Я боюсь возвращаться в Россию. Может произойти что-нибудь странное», – добавила она.

Пресс-секретарь американского посольства в Бангкоке отказалась обсуждать просьбу Вашукевич о предоставлении убежища. Однако отметила, что знает об аресте.

В конце февраля Вашукевич и еще несколько человек задержали в Таиланде за нелегальную трудовую деятельность из-за организации секс-тренинга. Вашукевич и ее наставник Александр Кириллов (Алекс Лесли) попросили политического убежища в США. Соответствующее письмо было передано в американское посольство в Бангкоке.

Ранее политик Алексей Навальный опубликовал расследование ФБК об отдыхе вице-премьера России Сергея Приходько на яхте бизнесмена в Норвегии. Оно было построено на книге Вашукевич и информации из ее Instagram. Навальный предположил, что Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. Миллиардер подал в суд на Вашукевич и Кириллова за разглашение деталей частной жизни.

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Политика
Новости

Бизнес-омбудсмен Титов провел сеанс связи с беглыми предпринимателями

Ведомости
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Боис Титов провел внеочередное заседание «Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции"» по обращениям четырех беглых российских предпринимателей, которые находятся в розыске. В частности, Центр принял к производству обращение основателя розничного холдинга «Марта» Георгия Трефилова (находится в Англии, объявлен в международный розыск в 2010 г. по обвинению в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб.).

Трефилов участвовал в обсуждении по скайпу. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием «хоть сегодня» - но проблема в том, что производство по его уголовному делу приостановлено и сотрудничать просто не с кем.

По версии следствия, Трефилов принял участие в хищении кредитов путем выдачи поручительства. При этом он представлял в качестве залога имущество, которое либо уже было заложено, либо ему не принадлежало.

 Сам Трефилов называет претензии к себе необоснованными, а также утверждает, что имел место рейдерский захват его бизнеса. Он указывает, что по делу не были назначены необходимые экспертизы, которые могли бы опровергнуть версию следствия: стоимость кредитов многократно превосходила стоимость залога. Кредиты были погашены еще до возбуждения уголовного дела, которое само по себе стало результатом действий сотрудника прокуратуры, вымогавшего у Трефилова деньги. Факт вымогательства впоследствии подтвердился, сотрудник прокуратуры был осужден, но дело против Трефилова так и не закрыли.

Также в заседании Центра принял участие гендиректор ЗАО «Спецстройжилье - груп» Эрнест Ким, он задержан по запросу Генпрокуратуры в Греции и в течение последнего времени ожидает в местной тюрьме вопроса об экстрадиции. Кима подозревают в мошенничестве в связи с заключением договора о предварительной продаже квартиры, хотя спор с приобретателем давно завершился мировым соглашением. Калужанин Леонид Кураев, которого подозревают в хищении линии по производству структурированного соевого белка, вышел на связь из Испании.

По словам Титова, самый важный вопрос при работе с обращениями уехавших предпринимателей - это изменение меры пресечения, следующий этап - прекращение самого дела.

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Финансы
Новости

ВТБ назвал дату годового собрания акционеров

Интерфакс
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Госбанк ВТБ проведет годовое собрание акционеров 23 мая, дата закрытия реестра для участия в собрании - 28 апреля, говорится в сообщении кредитной организации. Как и в последние несколько лет, собрание пройдет в Санкт-Петербурге. Собрание в 2017 г. прошло 26 апреля, В 2016 г. - 24 июня.

Размер рекомендованных дивидендов по итогам 2017 г. и дата закрытия реестра для их получения набсоветом еще не утверждены.

«Мы, конечно же, рассчитываем исполнить те поручения, которые даны компаниям с госучастием, и выплатить не менее 50% прибыли по МСФО как дивиденды. При этом мы работаем в настоящий момент с правительством (основным акционером) над тем, чтобы уравнять дивидендную доходность по всем типам акций. Пока последнего ответа нет, у нас нет конкретных директив от правительства, хотя есть целый ряд необходимых согласований, это то, что менеджмент будет рекомендовать - уравнять доходность дивидендов по всем типам акций», - говорил на прошлой неделе зампред банка Герберт Моос.

Объем дивидендов ВТБ на обыкновенные акции по итогам 2016 г. сохранился на уровне 2014–2015 гг. и составил 15,164 млрд руб. Выплаты на префы первого типа (размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда из ФНБ) составили 11,129 млрд руб., а на префы второго типа (размещены в пользу АСВ в рамках программы докапитализации через ОФЗ) - 18,1 млрд руб.

Дивиденды на префы ВТБ перечисляются в бюджет России.

ВТБ по итогам 2017 г. заработал 120,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Таким образом, по итогам работы за прошлый год он может выплатить дивиденды не менее чем на 60 млрд руб. С учетом промежуточных дивидендов общая сумма дивидендов госбанка по итогам 2016 г. составила 62,2 млрд руб. (около 90% чистой прибыли ВТБ по РСБУ, прибыль по МСФО составила 51,6 млрд руб.).

Бизнес
Новости

«Нафтогаз» закроет представительство в России

Ведомости
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«Нафтогаз» закроет представительство в России, расположенное по адресу: Москва, улица Академика Пилюгина, д. 24.

Согласно сообщению компании, размещенному в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет компании поручил правлению ликвидировать московский офис до 12 марта 2018 г.

«Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства», - отмечается в сообщении.

5 марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что начинает процедуру расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж. Об этом заявил предправления «Газпрома» Алексей Миллер. «Газпром» собирается расторгнуть с «Нафтогазом» два контракта - на транзит газа и на поставки его в страну.

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Бизнес
Новости

«Нафтогаз Украины» получил уведомление «Газпрома» о расторжении газовых контрактов

Ведомости
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НАК «Нафтогаз Украины» получил от ПАО «Газпром» официальное уведомление о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж по вопросу расторжения или пересмотра условий контрактов от 2009 г. на поставку и транзит газа, сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Эта информация касается только намерения "Газпрома" обратиться в арбитраж», - уточнил он. По словам руководителя компании, «Нафтогаз» не видит оснований для расторжения договора на транзит, а предложения «Газпрома» о пересмотре контрактов и условий их расторжения «для нас неприемлемы».

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания в понедельник, 5 марта, официально направила уведомление в «Нафтогаз». 3 марта зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил о начале процедуры расторжения контрактов. Пойти на разрыв соглашений с Украиной «Газпром» заставил вердикт по транзитному контракту, дал понять Миллер. «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа», – сказал предправления «Газпрома». Это существенно нарушило баланс интересов, уточнил Миллер, и делает продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным».

В конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж фактически обязал «Газпром» качать через Украину ежегодно 110 млрд куб. м газа. Именно этот объем фигурировал в контракте, но никаких штрафных санкций за нарушение в нем нет. При этом арбитры сократили в 10 раз объем газа, который «Нафтогаз», в свою очередь, был обязан покупать по принципу «бери или плати», – с 40 млрд до 4 млрд куб. м в год. В итоге «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за прокачку меньшего объема газа в 2009–2017 гг. И в ближайшие два года до истечения срока действия контрактов «Газпрому» придется заплатить еще по $2,35 млрд за транзит вне зависимости от того, сколько он прокачает в реальности.

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Политика
Новости

Разрыв между числом умерших и родившихся в России резко вырос в 2017 году

ТАСС
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Превышение числа умерших над числом родившихся россиян в 2017 г. резко выросло - до 8% по сравнению с 0,1% в 2016 г., говорится в основном докладе Росстата о социально-экономическом положении России. В абсолютных показателях в 2017 г. в России умерло 1,824 млн человек, а родилось 1,690 млн человек, в 2016 г. - 1,891 млн и 1,889 млн соответственно. Рождаемость снизилась сильнее, чем смертность: с 12,9 до 11,5 человек на 1000 человек населения.

«В 17 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-1,8 раза», - говорится в докладе. По сравнению с 2016 г. в России в 2017 г. отмечается снижение числа родившихся - в 84 субъектах и числа умерших - в 81 субъекте. Естественный прирост населения в 2017 г. зафиксирован в 27 субъектах Российской Федерации (в 2016 г. - в 39 субъектах).

Росстат отмечает снижение смертности россиян от отравлений алкоголем более чем в 2 раза по сравнению с 2016 г. В 2017 г., по данным доклада Росстата, от случайных отравлений алкоголем погибли 6800 россиян, что на 7200 меньше, чем в 2016 г. Это составило 0,4% от всех смертей в стране в 2017 г. Лидером причин смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания.

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Экономика
Новости

Орешкин назвал условия серьезного увеличения пенсий

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что значительно улучшить уровень жизни пенсионеров – например, увеличить размер пенсий – без повышения налогов или пенсионного возраста невозможно, передает «Интерфакс».

«Я считаю абсолютно недопустимым разговор о пенсионном возрасте, когда на одну чашу весов ставится пенсионный возраст, на другую – сбалансированность бюджета. Абсолютно неправильно балансировать бюджет за счет людей старшего возраста», – сказал Орешкин в передаче «Познер» на «Первом канале».

По его словам, также не следует говорить о пенсионном возрасте как источнике рабочей силы. Те, кто хочет работать, должны иметь возможность продолжать трудиться.

Орешкин пояснил, что уровень пенсий, качество услуг здравоохранения и соцобслуживания зависят от пенсионного возраста. «Более низкий пенсионный возраст и, соответственно, все эти три вещи в меньшем объеме или более высокий пенсионный возраст и одновременно более высокий уровень пенсий, более качественное здравоохранение и более качественное социальное обслуживание», – сказал он.

По его словам, из-за демографических проблем в России число пенсионеров увеличивается относительно тех людей, которые работают. Из-за этого возникает вопрос: повысить налоги или повысить пенсионный возраст?

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Политика
Новости

Напавший на Собчак перестал проходить стажировку в Мосгордуме

Ведомости
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Напавший на кандидата России Ксению Собчак больше не проходит стажировку в Мосгордуме. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря председателя городской думы Полину Орехову. По ее словам, сейчас с ним общаются правоохранительные органы.

Ранее стажер Мосгордумы облил водой Собчак со словами «Это за Жириновского». Это произошло на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения Михаила Горбачева в Петровском путевом дворце.

Собчак потребовала уволить напавшего. Мэр Москвы Сергей Собянин лично позвонил ей и принес извинения за происшедшее. «Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение», – прокомментировала Собчак звонок Собянина.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

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