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ФАС завела дело против «Вымпелкома» из-за внутрисетевого роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила отчет «Вымпелком» (бренд «Билайн») и пришла к выводу, что предложенная оператором связи стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России остается завышенной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По этому факту ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании.

«По итогам рассмотрения в случае установления нарушения возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства», – подчеркнул заместитель руководителя антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

5 марта ФАС завела дела о нарушении требований об отмене внутрисетевого роуминга в отношении других операторов – МТС и «Мегафона». По результатам проверки ведомство пришло к выводу, что предложенная операторами цена входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена. Ведомство также сочло необоснованным введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона.

Ранее антимонопольное ведомство потребовало от операторов связи устранить экономически, технологически необоснованную разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона. Ведомство настаивало, чтобы компании в каждом тарифном плане исключили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом изменение тарифов не должно было привести к ухудшению условий для абонентов, указывало ведомство.