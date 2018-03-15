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Верховная рада назначила нового председателя Нацбанка Украины

Верховная рада Украины поддержала представление президента Украины о назначении новым председателем Национального банка (НБУ) Якова Смолия, который до этого исполнял обязанности руководителя украинского центробанка, сообщает 112.ua.

Ранее украинский парламент утвердил отставку председателя НБУ Валерии Гонтаревой. «Я считаю свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны», - заявила предшественница Смолия. До этого вопрос о назначении нового руководителя банка откладывался.

Президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в украинский парламент проекты постановлений об увольнении Гонтаревой с поста главы НБУ и назначения на этот пост Смолия. Кандидатура на пост председателя обсуждалась на Украине с весны 2017 г., когда Гонтарева подала в отставку.

Согласно конституции Украины, председателя НБУ назначает Верховная рада по представлению президента страны сроком на семь лет.

Одна из основных задач, с которой предстоит столкнуться новому председателю НБУ, - переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), который финансирует Украину в рамках четырехлетней программы EFF. Общий объем финансирования должен составить $17 млрд. В то же время перевод нового транша кредита МВФ по этой программе затягивается, поскольку страна не выполнила часть взятых на себя обязательств, напоминает «Интерфакс».