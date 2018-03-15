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«Аэрофлот» готов заказать сверхзвуковой пассажирский самолет

«Аэрофлот» принципиально готов стать первым заказчиком и эксплуатантом нового гражданского сверхзвукового самолета, сказал в эфире канала «Россия 24» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Для нас было бы здорово, если бы «Аэрофлоту» доверили и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили машину сверхзвуковую», - сказал Савельев. По его оценке, в новых условиях это может быть жизненной необходимостью для российского национального перевозчика, поскольку в мировой авиации наметился возврат к сверхзвуку.

Савельев заметил, что нерентабельные в эксплуатации сверхзвуковые лайнеры первого поколения Concorde и Ту-144 «обогнали свое время». Однако, считает он, прогресс в области технологий двигателей и композитных конструкционных материалов позволяет создать экономичный сверхзвуковой самолет.

Идею создания сверхзвукового пассажирского самолета дал президент России Владимир Путин после первого полета в конце января вновь построенного стратегического ракетоносца Ту-160. Путин предложил сделать гражданскую версию Ту-160, однако позднее в отрасли уточнили, что речь о гражданском лайнере с использованием элементов Ту-160. Накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что лайнер получит усовершенствованные двигатели НК-32-02 от ракетоносца. «Коммерсантъ» оценивал цену гражданского сверхзвукового самолета в 140-150 млн евро, отводя ему нишу бизнес-джета для мультимиллиардеров.