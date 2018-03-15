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ФАС возбудит дела против московских аэропортов из-за недопуска таксомоторных парков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает возможность возбуждения административных дел в отношении трех московских аэропортов из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, имеющих допуск к работе на «первой линии». Об этом рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает «Интерфакс».

«В ближайшие 10 дней я соберу совещание очередное со всеми этими компаниями, но мы фактически уже находимся в стадии возбуждения дел», – отметил он.

Артемьев назвал профанацией работу, которую провели аэропорты по предупреждениям ФАС. По его словам, к вопросу допуска таксопарков следовало подходить серьезнее. «Они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью... они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась», – уточнил он.

В конце декабря 2017 г. стало известно, что ФАС потребовала расширить перечень таксопарков, допущенных к «первой линии» аэропортов московского авиаузла. Артемьев говорил, что если столичные аэропорты не выполнят предписание, то их оштрафуют.