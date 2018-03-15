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ФАС возбудит дела против московских аэропортов из-за недопуска таксомоторных парков

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает возможность возбуждения административных дел в отношении трех московских аэропортов из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, имеющих допуск к работе на «первой линии». Об этом рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает «Интерфакс».

«В ближайшие 10 дней я соберу совещание очередное со всеми этими компаниями, но мы фактически уже находимся в стадии возбуждения дел», – отметил он.

Артемьев назвал профанацией работу, которую провели аэропорты по предупреждениям ФАС. По его словам, к вопросу допуска таксопарков следовало подходить серьезнее. «Они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью... они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась», – уточнил он.

В конце декабря 2017 г. стало известно, что ФАС потребовала расширить перечень таксопарков, допущенных к «первой линии» аэропортов московского авиаузла. Артемьев говорил, что если столичные аэропорты не выполнят предписание, то их оштрафуют.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор запретил поставки картофеля из некоторых регионов Египта

Ведомости
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Россельхознадзор вводит запрет с 16 марта на поставки картофеля из отдельных регионов Египта. Причиной ограничительных мер послужило обнаружение в партиях египетского картофеля возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля. Об этом говорится в сообщении службы.

«Партии такого картофеля, отгруженные до 16 марта 2018 г., не подлежат к ввозу на территорию Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Ранее египетская ветеринарная служба информировала российскую сторону об отсутствии в партиях египетского картофеля из зон № 86.07.03 и 45.13.15 карантинных объектов.

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Политика
Новости

Мэй, Макрон, Меркель и Трамп не нашли альтернатив «российскому следу» в отравлении Скрипаля

Ведомости
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Лидеры четырех стран - премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп - подписали совместное заявление, из которого следует, что разумной альтернативы «российскому следу» в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не существует.

«Использование боевого нервно-паралитического вещества, созданного в России, представляет собой первое применение нервно-паралитического агента в Европе в целях нападения со времен Второй мировой войны. Оно является нарушением суверенитета Великобритании, и любое подобное действие со стороны государства является прямым нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза всеобщей безопасности», - говорится в заявлении.

«Великобритания предоставила партнерам детальную информацию о чрезвычайно вероятной причастности России к этой атаке. Мы разделяем оценку британской стороны относительно того, что разумного альтернативного объяснения не существует, а также констатируем, что отсутствие приемлемого ответа России на законный запрос правительства Великобритании усугубляет ответственность российской стороны. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. В особенности Россия должна предоставить полный отчет о программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)»,- говорится в заявлении четырех лидеров.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта. Британские спецслужбы считают, что они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, а Великобритания пытается ввести в заблуждение мировую общественность.

На сегодняшнем брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Британия не передавала данных по отравлению Скрипаля ни ОЗХО, ни России.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» готов заказать сверхзвуковой пассажирский самолет

Ведомости
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«Аэрофлот» принципиально готов стать первым заказчиком и эксплуатантом нового гражданского сверхзвукового самолета, сказал в эфире канала «Россия 24» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Для нас было бы здорово, если бы «Аэрофлоту» доверили и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили машину сверхзвуковую», - сказал Савельев. По его оценке, в новых условиях это может быть жизненной необходимостью для российского национального перевозчика, поскольку в мировой авиации наметился возврат к сверхзвуку.

Савельев заметил, что нерентабельные в эксплуатации сверхзвуковые лайнеры первого поколения Concorde и Ту-144 «обогнали свое время». Однако, считает он, прогресс в области технологий двигателей и композитных конструкционных материалов позволяет создать экономичный сверхзвуковой самолет.

Идею создания сверхзвукового пассажирского самолета дал президент России Владимир Путин после первого полета в конце января вновь построенного стратегического ракетоносца Ту-160. Путин предложил сделать гражданскую версию Ту-160, однако позднее в отрасли уточнили, что речь о гражданском лайнере с использованием элементов Ту-160. Накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что лайнер получит усовершенствованные двигатели НК-32-02 от ракетоносца. «Коммерсантъ» оценивал цену гражданского сверхзвукового самолета в 140-150 млн евро, отводя ему нишу бизнес-джета для мультимиллиардеров.

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Бизнес
Новости

Верховная рада назначила нового председателя Нацбанка Украины

Ведомости
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Верховная рада Украины поддержала представление президента Украины о назначении новым председателем Национального банка (НБУ) Якова Смолия, который до этого исполнял обязанности руководителя украинского центробанка, сообщает 112.ua.

Ранее украинский парламент утвердил отставку председателя НБУ Валерии Гонтаревой. «Я считаю свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны», - заявила предшественница Смолия. До этого вопрос о назначении нового руководителя банка откладывался.

Президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в украинский парламент проекты постановлений об увольнении Гонтаревой с поста главы НБУ и назначения на этот пост Смолия. Кандидатура на пост председателя обсуждалась на Украине с весны 2017 г., когда Гонтарева подала в отставку.

Согласно конституции Украины, председателя НБУ назначает Верховная рада по представлению президента страны сроком на семь лет.

Одна из основных задач, с которой предстоит столкнуться новому председателю НБУ, - переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), который финансирует Украину в рамках четырехлетней программы EFF. Общий объем финансирования должен составить $17 млрд. В то же время перевод нового транша кредита МВФ по этой программе затягивается, поскольку страна не выполнила часть взятых на себя обязательств, напоминает «Интерфакс».

Политика
Новости

Министр обороны Великобритании предложил России «заткнуться»

Ведомости
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После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери России следует не отвечать на решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов, а «заткнуться», заявил на пресс-конференции министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

«Это абсолютно возмутительно и жестоко - то, что Россия сделала в Солсбери. Мы отреагировали на это. Откровенно говоря, России следует отойти в сторону и заткнуться», - сказал Уильямсон (трансляцию его выступления вела BBC).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о введении ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери. Лондон вышлет из страны 23 российских дипломатов, двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России.

Мэй также пообещала начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией и ее госактивами, в случае появления свидетельств того, что они могут быть использованы против британских граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг подчеркнул, что ответные меры против Великобритании «не заставят себя ждать». Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал выслать из страны британских дипломатов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в английском Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества. Сейчас пострадавшие находятся в коме.

В России Скрипаль в 2004 г. был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. он был помилован и отправлен на Запад по программе обмена шпионами.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

ВТБ завершил приобретение доли в «Магните»

Ведомости
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ВТБ завершил приобретение 29,1% акций «Магнита». У основателя компании Сергея Галицкого осталось 3,04% ритейлера. Об этом говорится в сообщении «Магнита».

О том, что ВТБ купит более 29% «Магнита» у его основного акционера, объявили в середине февраля. Это одно из крупнейших слияний и поглощений в этом году, отметил президент ВТБ Андрей Костин.

«Надо что-то изменить в своей жизни», – сказал Галицкий, который занимался развитием компании более 25 лет. После продажи большей части своей доли он перестал быть гендиректором «Магнита». Этот пост занял Хачатур Помбухчан, до тех пор работавший финансовым директором ритейлера. Галицкий рассказал, что теперь будет заниматься развитием детско-юношеского футбола и различными проектами в Краснодаре, где продолжит жить.

ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ о покупке доли в «Магните» без предписаний. Вероятность монополизации рынка продуктового ритейла крайне мала, отмечал ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

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Недвижимость
Новости

Обманутым дольщикам в Балашихе начали выдавать ключи от квартир

РИА Новости/Ведомости
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Первые девять комплектов ключей от 7-го и 8-го корпусов ЖК «Лукино» в подмосковной Балашихе вручены дольщикам, передает «РИА Новости».

«Здесь застройщик попросту обманул людей, и мы нашли компанию "Гранель", которая достроила эти дома. Но при том что дома были сданы, мы не могли вручить ключи. Причиной являлась невозможность получить документ от природоохранной зоны "Лосиный остров", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, пришлось обратиться к представителю президента в ЦФО. «Была оказана помощь, поддержка на федеральном уровне», – сказал он. Ключи от всех 688 квартир будут вручены до конца месяца.

Жилой комплекс в микрорайоне Лукино в Балашихе начали строить в 2005 г. Изначально в рамках проекта планировалось возвести восемь домов с детским садом, школой и торгово-развлекательным комплексом. Во время кризиса в 2009 г. строительство было остановлено, а в 2011 г. застройщик объекта – компания «Мэнни» была признана банкротом по решению суда. В конце 2010 г. в проект вошел новый застройщик – компания «Севморшельфнефтегаз», которая взялась строить 7-й и 8-й корпуса. Но в 2011 г. строительные работы на объекте были прекращены и не велись пять лет.

В мае 2016 г. ГК «Гранель» по договоренности с правительством Московской области и администрацией г. Балашихи взяла на себя обязательства по достройке объекта, насчитывавшего 688 обманутых дольщиков.

По словам президента ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина, его компания вложила в проект более 1,1 млрд руб.

Всероссийский митинг обманутых дольщиков прошел в Сокольниках

Бизнес
Новости

Илон Маск пообещал создать «межгалактическую медиаимперию»

Ведомости
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Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск сообщил о планах заняться медиабизнесом. Изначально в своем Twitter предприниматель написал лаконичный твит «Thud!», позже уточнив, что это название его «новой межгалактической медиаимперии». Бизнесмен добавил, что ставить восклицательный знак в названии компании необязательно.

Позже представитель Маска подтвердил в беседе с Variety планы бизнесмена создать компанию с таким названием. Другие детали проекта он не раскрыл. В базе данных регистрации доменов GoDaddy адрес thud.com уже зарезервирован, отмечает издание.

The Verge отмечает, что Маск ранее планировал купить сайт фейковых новостей The Onion. Он также нанял его ключевых сотрудников, в том числе бывшего главного редактора The Onion Коула Болтона и исполнительного редактора Бена Беркли. Сами журналисты сказали The Daily Beast, что займутся «новым комедийным проектом».

«Совершенно очевидно, что комедия - это следующий рубеж после электромобилей, разведки космоса и нейроинтерфейсов. Не знаю, как можно не замечать этого», - прокомментировал свои планы Маск.

Маск - основатель частной космической компании SpaceX, производителя электромобилей Tesla и Neuralink, разрабатывающей нейроинтерфейсы для подключения мозга к компьютеру. Еще один проект предпринимателя - The Boring Company, которая занимается строительством подземного туннеля под Лос-Анджелесом.

Как прошел пуск Falcon Heavy

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Политика
Новости

Британское посольство пообещало сохранить порядок выдачи виз россиянам

Ведомости
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Процесс рассмотрения и выдачи британских виз россиянам не изменится, несмотря на обострение отношений между Москвой и Лондоном, сообщило в четверг посольство Великобритании в России.

«Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным», – говорится в сообщении британской дипмиссии в Facebook и Twitter.

«В прошлом году 96% заявлений от граждан России были рассмотрены положительно», – отмечается в сообщении.

Ранее в четверг посольство России в Великобритании предупредило британцев о проблемах с получением российских виз после высылки 23 российских дипломатов. «Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации. Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы», – заявила пресс-служба посольства России. Приоритетом их работы является «обслуживание российских граждан», подчеркнуло посольство.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Финансы
Новости

СМИ сообщили параметры выпуска российских евробондов

Ведомости
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Минфин выпускает новые 11-летние еврооблигации и доразмещает бонды с погашением в 2047 г. («Россия-2047») в рамках сделки по обмену прошлых внешних облигационных займов, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

По данным собеседника агентства, ориентир доходности 11-летних долговых еврооблигаций составляет около 4,75%, дополнительного транша «Россия-2047» – около 5,5%. Финальные параметры сделки будут определены в пятницу.

В бюджете России на 2018 г. предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из которых $4 млрд приходится на обмен старых бумаг, $3 млрд – на новый транш евробондов.

О начале обмена российских еврооблигаций с погашением в 2030 г. («Россия-2030») на $4 млрд Минфин объявил 7 марта. Заявки собираются до 15 марта, их планируется одобрить в пятницу. Облигации будут выкуплены по единой цене, которая определится по итогам анализа книги заявок. Цена обмениваемых облигаций не должна превышать 113,5% от номинала.

В прошлом году Минфин также занял на внешнем рынке $3 млрд и обменял старый выпуск евробондов на $4 млрд.

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Политика
Новости

Макрон пообещал скоро объявить о мерах против России из-за отравления Скрипаля

Ведомости
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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие дни рассказать о мерах, которые Франция примет в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, сообщает агентство Reuters.

«Все заставляет нас думать, что ответственность за произошедшее действительно лежит на России», - сказал Макрон, отметив, что в ближайшие дни объявит об ответе Парижа.

Официальный представитель правительства республики Бенжамен Гриво 14 марта говорил, что французская сторона не будет вводить серьезных мер до официальных выводов следователей о причинах случившегося. Он подчеркивал, что власти Франции «не занимаются политической фантастикой по таким серьезным темам».

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в «незаконном использовании силы против» ее страны в связи с делом Скрипаля. Британские власти приняли решение о высылке 23 российских дипломатов из страны в течение недели. Великобритания также решила отказаться от отправки своих официальных лиц на чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, а Великобритания пытается ввести в заблуждение мировую общественность.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта. Британские спецслужбы считают, что они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Выбор редактора
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