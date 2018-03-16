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Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов

Samsung запустил в России федеральную программу trade-in, в рамках которой его новые устройства можно купить со скидкой до 40 000 руб., говорится в сообщении компании. В программе могут участвовать смартфоны Samsung Galaxy серии S (начиная с S5), серии A (начиная с выпуска 2016 г.), Note5, а также некоторые модели iPhone.

Для того чтобы принять участие в программе, нужно принести свой смартфон в салон Samsung или магазин партнера и обменять его на скидку при покупке нового устройства. Рассчитать размер потенциальной скидки можно с помощью калькулятора на сайте компании. Оценка устройства проводится в салонах в присутствии покупателя.

Запуск программы trade-in приурочен к старту продаж в России новых смартфонов от Samsung — Galaxy S9 и S9+, которые заменят гаджеты восьмой серии. Предзаказ на них действовал с конца февраля. Стоимость смартфонов Galaxy S9 составляет 59 990 руб., Samsung Galaxy S9+ – 66 990 руб. и Samsung Galaxy S9+ (256 ГБ) – 74 990 руб. Покупатели могут приобрести их в трех цветах: черном, серебристом и сиреневом.

В компании отметили, что больше других пользователям нравится Galaxy S9+ черного цвета на 256 гигабайт памяти. Смартфоны Galaxy S пользуются большим успехом, получают много профессиональных наград и положительных отзывов среди аудитории. «Одновременно со стартом продаж новых флагманов мы анонсируем программу trade-in, это глобальная инициатива, которая позволит владельцам смартфонов более ранних моделей поменять используемое устройство на выгодных условиях», - прокомментировал старт продаж глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

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