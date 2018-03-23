Чистая прибыль «Магнита» по МСФО в 2017 году снизилась на 34,7%

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Воробьев предложил отказаться от обязательной историко-культурной экспертизы земель

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предлагает внести изменения в закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», чтобы избежать обязательной историко-культурной экспертизы земель перед их освоением. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Воробьева министру культуры России Владимиру Мединскому. В Минкультуры подтвердили, что письмо Воробьева получено и находится на рассмотрении у специалистов ведомства.

Воробьев предлагает изъять из закона норму об обязательной экспертизе до начала освоения земель, а делать это уже по ходу, если во время работ будет найден артефакт, «обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического». Он ссылается на поручения правительства от 18 декабря 2017 г. и первого вице-премьера Игоря Шувалова от 25 января 2018 г.

Требования об обязательной экспертизе губернатор считает «избыточными для осуществления физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности в отношении своей собственности — земельных участков». Предполагается, что его предложение затронет «земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ». Гарантию сохранности исторических объектов он видит в п. 4 ст. 36 закона об объектах культурного наследия, который и так обязывает застройщика «приостановить проведение работ» при обнаружении необычного объекта.

Свое предложение Воробьев обосновывает возможностью снизить социальную напряженность и административные барьеры в инвестиционной и строительной деятельности для представителей малого бизнеса. При этом издание отмечает, что инициатива в этом вопросе исходит только от Воробьева. Подмосковье лидирует в России по темпу ввода жилья. По данным Росстата, по итогам 2017 г. в области было построено 8,79 млн кв. м жилья.

Один из авторов этого закона о культурном наследии, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев допускает, что инициатива Воробьева могла возникнуть «под давлением коммерсантов». Замдиректора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова рассказала, что в Московской области есть много территорий, не исследованных археологами. «Если на них начать стройку без предварительного обследования, многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора», - пояснила она. К тому же поправка, продвигаемая Воробьевым, может создать проблемы и строителям. «Неожиданное обнаружение на трассе автодороги неучтенного кладбища приведет к «временной» остановке стройки, пока не разберутся, не переделают проект и заново его не согласуют», - считает эксперт.