Чистая прибыль «Русгидро» за 2017 год снизилась в 1,7 раза

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В Москве возводится меньше всего «квадратов» жилья на одного жителя

Меньше всего жилья в расчете на одного жителя среди российских городов-миллионников строится в Москве, подсчитали аналитики ЦИАНа.

В столице показатель составляет 0,27 кв. м, тогда как средний показатель по городам-миллионникам – чуть менее 0,8 кв. м.

«Несмотря на то что в 2010–2017 гг. ввод жилья в абсолютном выражении вырос почти в два раза (за счет активной застройки в новой Москве и редевелопмента промзон), столица остается одним из аутсайдеров по душевому вводу жилья», - говорится в исследовании ЦИАНа.

Даже если учесть объемы жилищного строительства в Московской области, то на душу населения в московской агломерации придется 0,61 кв. м.

На первом месте рейтинга находится Ростов-на-Дону - 1,42 кв. м на одного жителя. На второй строчке - Воронеж (1,18 кв. м), на третьей - Новосибирск (1,04 кв. м).

По информации Росстата, за январь - февраль 2018 г. в стране построено 10,2 млн кв. м жилья, рост к аналогичному периоду прошлого года составляет 24,6%.

Напомним, что в последнем послании президента Федеральному собранию была поставлена задача строить по 120 млн кв. м жилья ежегодно (т. е. 0,82 кв. м на человека).

По подсчетам ЦИАНа, в настоящее время из 48 крупнейших городов России лишь в 18 показатель ввода жилья сейчас достигает целевого значения из президентской задачи, а иногда и превышает его. В среднем в России показатель ввода жилья составляет 0,53 кв. м на одного жителя. В городах-миллионниках этот показатель чуть выше - 0,75 кв. м на человека, что лишь на 8,5% ниже целевого уровня в 120 млн кв. м.

По прогнозам Минстроя, в этом году в стране будет построено 80 млн кв. м жилья.

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