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«Дочка» НЛМК в США попросила вывести слябы из-под действия новых пошлин

Интерфакс/Ведомости
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«Дочка» ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» NLMK USA обратилась в минторг США с просьбой вывести слябы из-под действия новых пошлин на импорт стальной продукции в США, сообщил «Интерфакс». «NLMK USA подала заявление на исключение слябов из-под действия пошлин», - сказал представитель НЛМК.

В конце февраля Олег Багрин, занимавший на тот момент пост президента НЛМК, сообщил журналистам, что компания приостановила проект увеличения прокатных мощностей в США после предложения американского минторга ввести пошлины на импорт стали.

НЛМК в 2017 г. поставил 1,5 млн т слябов на свои предприятия в США. Три завода НЛМК в США производят плоский прокат из этих слябов. В начале марта президент NLMK USA Боб Миллер заявил, что в том случае, если слябы не будут исключены из списка стальной продукции, на которую налагается пошлина, компания может столкнуться с необходимостью сокращения штата на заводе в Пенсильвании. Сегодня в компании работают 1200 сотрудников.

Указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт стали в размере 25% и пошлины на импорт алюминия в 10% вступил в силу 23 марта. Пошлины будут распространяться на всю стальную продукцию, начиная со слябов, и не коснутся горячебрикетированного железа и чугуна.

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Политика
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Посольство России в США предложило выбрать американское консульство в России для закрытия

Ведомости
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Посольство России в США в официальном Twitter предложило читателям проголосовать, какое из трех американских консульств в России закрыть в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле.

«Администрация США предписала закрыть российское генеральное консульство в Сиэтле. Какое из генконсульств США в России вы бы закрыли, если бы это решение зависело от вас?»,  говорится в сообщении. На выбор даны три варианта - Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург. По состоянию на 22.00 мск 26 марта 44% из почти 20 000 проголосовавших предпочли бы закрыть консульство США в Петербурге. Екатеринбург набирает 36%, Владивосток - 20%.

Голосование получило больше 1 000 ответов, многие - от американцев. «Приятно видеть, что власти России дали больше вариантов голосования, чем на последних выборах»; «Вместо этого идиотизма вам стоило бы побеспокоиться о людях, в том числе детях, которые погибли в огне в Кемерове»; «Закройте представительство в Мар-о-Лаго [резиденция президента США Дональда Трампа во Флориде]» - лишь некоторые из них.

Сегодня США сообщили о выдворении 60 человек (48 работников дипучреждений и 12 сотрудников постпредства России при ООН в Нью-Йорке) и закрытии генконсульства России в Сиэтле в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Почти синхронно 20 стран объявили о высылке в общей сложности 112 российских дипломатов.

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Политика
Новости

Задержан охранник, отключивший сигнализацию при пожаре в «Зимней вишне»

Ведомости
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Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о задержании охранника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово - сотрудника ЧОП, который отключил систему оповещения при сигнале о пожаре.

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», - приводятся ее слова на сайте СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово вместе с группой опытных следователей центрального аппарата. «На данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признано потерпевшими более 30 человек, - отмечается в сообщении СКР. Следствие располагает информацией, свидетельствующей о "вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям".

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

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Политика
Новости

Мэй назвала возможное число пострадавших в Солсбери от инцидента со Скрипалем

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании в парламенте заявила, что в Солсбери около 130 человек могли пострадать от нервно-паралитического вещества типа «Новичок», пишет Huffingtonpost.

«Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии. К сожалению, в конце прошлой недели врачи сообщили, что их состояние вряд ли изменится в ближайшее время, и они, возможно, не смогут полностью восстановиться», - заявила Мэй.

По ее словам, это говорит о совершенно варварском характере нападения, с которым «могли столкнуться сотни невинных граждан в Солсбери».

«В больнице было обследовано более 50 человек, сержант Ник Бэйли серьезно заболел», - отметила она.

4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По информации следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британские власти ранее обвинили Россию в причастности к данному инциденту. В Кремле отвергают обвинения.

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Бизнес
Новости

PSA Peugeot-Citroen выставил на продажу 25% логистического оператора Gefco

Ведомости
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Группа PSA Peugeot-Citroen выставила на продажу оставшиеся у нее 25% акций бывшего логистического подразделения Gefco, 75% которого сейчас принадлежит ОАО «РЖД». Сначала об этом написала французская Les Echos со ссылкой на информированные источники, затем подготовку к продаже доли подтвердил PSA. Французская автогруппа остается главным клиентом Gefco.

По данным Les Echos, PSA оценивает свою долю примерно в $250 млн. В PSA заявили, что операционная деятельность Gefco и диверсификация ее клиентского портфеля больше не требуют, чтобы машиностроительный концерн оставался ее акционером, но пока решение о сделке не принято. Представитель РЖД не стал комментировать информацию.

75% акций Gefco «Российские железные дороги» купили у PSA Peugeot Citroen в 2012 г. за 800 млн евро. PSA осталась миноритарием - в том числе из-за стратегической важности деятельности Gefco для автомобилестроительного концерна. Покупку прежнее руководство РЖД, а также транспортные чиновники мотивировали планами развития логистического направления в рамках стратегии развития российской железнодорожной монополии.

Gefco работает на международном рынке, ее специализация – перевозка автомобилей и автокомпонентов. В 2016 г. выручка Gefco составила 4,2 млрд евро.

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Политика
Новости

В Кемерове снесут здание сгоревшего торгового центра

Ведомости
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Министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков поручил подготовить документы на снос сгоревшего в Кемерове торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», передает «Интерфакс».

«Готовьте проектное решение по сносу здания. Технология, организация, куда вывозятся строительные конструкции, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует и что будет после сноса», - отметил он на заседании оперативного штаба.

Пучков поручил наладить взаимодействие федеральных структур и служб Кемеровской области в темное время суток, отметив, что поисково-спасательная операция будет вестись круглосуточно.

Министр призвал вынесенный за пределы ТЦ строительный мусор «отправить на площадку» и шаг за шагом продвигаться, разбирая завалы. По его словам, необходимо будет укреплять строительные конструкции там, где есть риск их обрушения.

Пучков также заявил, что 23 погибших опознаны. На данный момент пропавшими числятся шесть человек.

Пожар в здании кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. Утром 26 марта в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, но полностью потушить пожар до сих пор не удалось. Позже МЧС сообщило о гибели 64 человек. За помощью к врачам обратились более 40 пострадавших.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

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Политика
Новости

Bloomberg сообщил о приезде Ким Чен Ына в Китай

Ведомости
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Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал с официальным визитом в Китай, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Как отмечает агентство, это первая поездка северокорейского лидера за пределы страны с момента его прихода к власти в 2011 г. О том, как долго Ким будет в Китае и с кем он встретится, не сообщается.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. 16 марта Трамп обсудил по телефону с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином возможность проведения встречи.

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Бизнес
Новости

Большинство директоров в совете директоров «Магнита» могут оказаться независимыми

Ведомости
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Совет директоров «Магнита» предложил новый состав, в который могут войти четыре независимых директора: бывший финансовый директор ритейлера Александр Присяжнюк, Евгений Кузнецов из Genesis Investment Management, основатель «Ленты» Олег Жеребцов и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук. Новый совет будет избран на внеочередном собрании акционеров 19 апреля, говорится в сообщении компании.

Кроме этого, в совет директоров номинированы два представителя группы ВТБ – Тимоти Демченко и Алексей Махнев, а от «Магнита» в него могут войти гендиректор ритейлера Хачатур Помбухчан и замгендиректора сети по продажам Илья Саттаров. Всего в совет директоров «Магнита» входит семь человек, а номинировано 12.

ВТБ объявил о покупке более 29% «Магнита» у основателя компании Сергея Галицкого в феврале. Галицкий покинул пост гендиректора и выйдет из совета директоров, но у него останется 3,04% ритейлера.

Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

Политика
Новости

Литва закрыла въезд для 44 россиян

Ведомости
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Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас и руководитель департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте подписали указы о запрете на въезд в страну 44 гражданам России, передает BNS.

Россияне внесены в так называемый «список Магнитского». Они не смогут въезжать в Литву, так как, по мнению властей страны, представляют угрозу национальной безопасности. Официально фамилии не раскрываются.

Литовский сейм одобрил «список Магнитского» в ноябре 2017 г. Ранее в него были включены фамилии 49 граждан России.

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Технологии
Новости

Twitter решил запретить рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook

Ведомости
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Сервис микроблогов Twitter решил практически полностью запретить рекламу криптовалют на своей платформе, сообщило агентство Reuters. Уже на этой неделе будет запрещена реклама первичных размещений токенов (ICO), реклама продаж токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж.

До этого рекламу криптовалют запретили Google и Facebоok. Запрет Google начнет действовать с июня и также распространяется не только на криптовалюты, но и на связанные с ними производные.

Facebоok в феврале запретил размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках — самом Facebook, Instagram и Audience Network. Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманными методами продвижения, считает Facebоok.

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Технологии
Новости

Котировки Facebook упали на 5% после новости о расследовании регулятора

Ведомости
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Защита личных данных пользователей социальной сети Facebook стала предметом непубличного расследования Федеральной комиссии по торговле США (FTC), сообщило агентство Bloomberg. В заявлении FTC говорится, что регулятор «крайне серьезно» относится к последним публикациям о нарушениях безопасности данных в крупнейшей соцсети и ведет «открытое непубличное расследование».

Ранее FTC отказывалась подтвердить расследование, указывает CNBC. Если будет установлено, что Facebook нарушала условия пользовательского соглашения на раскрытие и использование личных данных, ей грозит штраф до $40 000 за одно нарушение. На новости о расследовании котировки Facebook упали на 5%. За последние дни компания потеряла свыше 10% капитализации.

На минувшей неделе основатель Facebook Марк Цукерберг прокомментировал скандал из-за утечки персональных данных 50 млн пользователей, признав, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica воспользовалась уязвимостью, собрав в 2013 г. персональные данные большого количества пользователей. Получив данные, Cambridge Analytica использовала их для создания алгоритма, выявляющего предпочтения американских избирателей. При помощи созданного на основе алгоритма приложения во время президентской кампании в США осуществлялась адресная рекламная рассылка.

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Финансы
Новости

Промсвязьбанк потребовал отменить сделку Автовазбанка и «Возрождения» на 697 млн рублей

Интерфакс/Ведомости
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Сегодня в арбитражном суде Москвы представитель Промсвязьбанка заявил, что предметом иска к дочернему (санируемому) Автовазбанку является договор цессии, по которому к Автовазбанку перешли права требования по кредитному договору от банка «Возрождение».

Промсвязьбанк требует применить последствия недействительности сделки посредством взыскания с «Возрождения» 697,2 млн руб. в пользу Автовазбанка, единственным участником которого является Промсвязьбанк. Кто является заемщиком по кредитному договору, представитель истца не уточнил. По словам представителя Промсвязьбанка, Автовазбанк приобрел права требования у «Возрождения» по цене около 700 млн руб., но реальная цена этих прав составляет 10% от номинальной. «Таким образом, Автовазбанку был причинен ущерб», - заявил представитель Промсвязьбанка.

Кроме того, Промсвязьбанк на заседании подал ходатайство о признании Автовазбанка ненадлежащим ответчиком. Ответчиком должен быть банк «Возрождение», считает представитель истца. Суд оставил открытым это ходатайство, а также ходатайство самого Автовазбанка о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Самарской области.

Затем суд объявил перерыв в слушании дела до 30 марта, обязав стороны к следующему заседанию представить письменные позиции по ходатайству о подсудности.

Промсвязьбанк подал иск к дочернему Автовазбанку 31 января. Третьим лицом по иску выступает родственный банк «Возрождение», но его детали до сих пор не раскрывались.

Летом 2015 г. Промсвязьбанк братьев Ананьевых стал санатором Автовазбанка. В декабре 2017 г. финансовое оздоровление потребовалось уже самому Промсвязьбанку – он перешел под контроль ЦБ. При этом регулятор предписал Ананьевым снизить свою долю в «Возрождении» минимум до 10%. Промсвязьбанк активно пытается оспорить сделки, прошедшие за день до введения в банк временной администрации.

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