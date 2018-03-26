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«Дочка» НЛМК в США попросила вывести слябы из-под действия новых пошлин

«Дочка» ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» NLMK USA обратилась в минторг США с просьбой вывести слябы из-под действия новых пошлин на импорт стальной продукции в США, сообщил «Интерфакс». «NLMK USA подала заявление на исключение слябов из-под действия пошлин», - сказал представитель НЛМК.

В конце февраля Олег Багрин, занимавший на тот момент пост президента НЛМК, сообщил журналистам, что компания приостановила проект увеличения прокатных мощностей в США после предложения американского минторга ввести пошлины на импорт стали.

НЛМК в 2017 г. поставил 1,5 млн т слябов на свои предприятия в США. Три завода НЛМК в США производят плоский прокат из этих слябов. В начале марта президент NLMK USA Боб Миллер заявил, что в том случае, если слябы не будут исключены из списка стальной продукции, на которую налагается пошлина, компания может столкнуться с необходимостью сокращения штата на заводе в Пенсильвании. Сегодня в компании работают 1200 сотрудников.

Указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт стали в размере 25% и пошлины на импорт алюминия в 10% вступил в силу 23 марта. Пошлины будут распространяться на всю стальную продукцию, начиная со слябов, и не коснутся горячебрикетированного железа и чугуна.